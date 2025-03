Con il treno storico delle Ferrovie Nord ai laghi, a Novara e nella Brianza verde

In treno storico delle Ferrovie Nord Milano dal centro di Milano ai laghi Maggiore e di Como, a Novara e verso le montagne della Valassina: sono ben undici le corse del convoglio d’epoca previste nel 2025 da Trenord.

Quest’anno la novità sono le corse su Novara e Asso, che si aggiungono ai viaggi verso i laghi, già sperimentati (e sold out) nel 2024.

Il debutto sarà domenica 6 aprile, direzione Como e il Lario.

Tutti i viaggi sul treno storico saranno saranno animati da personaggi in costume d’epoca che si esibiranno in diverse performance artistiche, teatrali e musicali, basate sulla ricostruzione storica di luoghi e personaggi del tempo.



Quelli con destinazione Laveno, sul Lago Maggiore, invece, saranno arricchiti da formazioni di musicisti jazz che renderanno omaggio alla musica degli anni Venti e Trenta.

Il convoglio da aprile a novembre effettuerà undici corse di andata e ritorno da Milano Cadorna: sei saranno dirette a Como Lago; tre a Laveno Mombello Lago, una a Novara e una ad Asso.

Le corse verso Como prevedono la sosta a Saronno; le corse per Laveno e il Lago Maggiore prevedono fermata a Saronno e Varese Nord.

Treno storico Trenord: date delle corse 2025

domenica 6 aprile: Milano Cadorna-Como Lago

domenica 27 aprile: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago

domenica 11 maggio: Milano Cadorna-Como Lago

domenica 18 maggio: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago

domenica 25 maggio: Milano Cadorna-Como Lago

domenica 8 giugno: Milano Cadorna-Como Lago

domenica 14 settembre: Milano Cadorna-Novara Nord

domenica 21 settembre: Milano Cadorna-Como Lago

domenica 5 ottobre: Milano Cadorna-Asso

domenica 19 ottobre: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago

domenica 9 novembre: Milano Cadorna-Como Lago

Il treno d’epoca

Il convoglio storico è erede della lunga storia delle Ferrovie Nord Milano, la rete di treni locali che si dirama a Nord della metropoli: le tre carrozze di prima classe AZ 130, 136 e 137 (risalenti biennio 1924-25) offrono spazi confortevoli e dal sapore d’antan. A trainare il convoglio ci sono il locomotore elettrico FNM E600-3 (del 1928) e il locomotore elettrico FNM E610-04 (del 1949), interamente restaurati, testimoni della lunga storia delle linee locali milanesi.

La corsa Milano-Como di domenica 6 aprile

Il primo treno storico della stagione, domenica 6 aprile, partirà da Milano Cadorna alle ore 9.40 e arriverà alle ore 11.18 alla stazione di Como Lago, a pochi passi dalla riva del lago di Como. La fermata intermedia a Saronno è prevista alle 10.28, con ripartenza alle 10.35.

Da Como, la corsa di rientro partirà alle ore 16.46, con fermata a Saronno alle ore 17.34 e arrivo a Milano Cadorna alle ore 18.44.

Il biglietto

Il biglietto speciale dedicato all’iniziativa comprende il percorso di andata e ritorno sul treno storico, più il viaggio di andata e ritorno su treni Trenord da tutta la Lombardia a Milano o alle stazioni in cui il convoglio effettua fermata: Saronno, per le corse verso Como; Saronno e Varese Nord, per le corse verso Laveno. Non sono previste fermate intermedie per le corse verso Novara Nord e Asso. Per i ragazzi fino ai 13 anni il viaggio è gratuito.

Il biglietto speciale del treno storico per Como avrà un costo di 15,60 euro.

Da domani, martedì 1° aprile, sarà possibile acquistare su trenord.it e App (sezione “Gite in treno”) il biglietto speciale per la prima corsa, fino a esaurimento posti.