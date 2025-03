Confermata la data delle amministrative: primo turno 25 e 26 maggio. Si vota a Saronno, Castellanza e Arcisate

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via al decreto elezioni che fissa la data delle prossime amministrative e degli eventuali ballottaggi.

Si vota in due giorni: domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15. Il ballottaggio l’8 e 9 giugno, in concomitanza con le consultazioni per i referendum.

In provincia di Varese saranno tre i Comuni al voto: Saronno, Castellanza e Arcisate.

A Saronno e Arcisate gli elettori saranno chiamati alle urne per il voto anticipato a causa dello scioglimento dei rispettivi consigli comunali.

A Castellanza le elezioni sono dovute alla tragica scomparsa del sindaco Mirella Cerini, avvenuta per un malore il 25 aprile dell’anno scorso.