Connessione internet satellitare, Licata: “Proseguono i lavori per la sperimentazione in Lombardia” 

«Ieri in Commissione regionale Bilancio si è fatto il punto sullo stato di avanzamento del progetto di sperimentazione della connessione internet ibrida satellitare-terrestre, una delle soluzioni più avanzate per la copertura a banda ultra-larga di aree a difficile connettività, in particolare delle aree periferiche della nostra regione, come ad esempio quelle montane, ma non solo. Un intervento da 6 milioni e mezzo di euro che ho voluto personalmente sostenere con un ordine del giorno a mia prima firma approvato lo scorso dicembre in Consiglio Regionale, nel quale ho evidenziato l’importanza di estendere il progetto pilota a quante più aree in Lombardia», così Giuseppe Licata, consigliere regionale di Forza Italia.

«Ad oggi – spiega Licata – è in fase di completamento la procedura di gara per l’affidamento della sperimentazione ad una società privata, tra i grandi player internazionali della comunicazione. Completato questo iter e individuato il soggetto aggiudicatario, verranno definiti i siti in Lombardia dove saranno installate le apparecchiature di connessione satellitare per la realizzazione di una rete space-based. La sperimentazione riguarderà l’integrazione di questa tecnologia con le reti classiche esistenti, i primi risultati arriveranno già entro il 2025».

“La disponibilità della banda larga in questa epoca – continua Licata – è un catalizzatore necessario per l’equità sociale e soprattutto per lo sviluppo economico, in termini di competitività per le imprese, occupazione e servizi di avanguardia e maggiore prossimità, tra questi anche la telemedicina. Temi di grande interesse particolarmente in provincia di Varese, dove ancora in molti territori la connessione internet è lenta o assente. Una condizione di grande svantaggio che deve essere al più presto superata. Bene l’impegno di Regione e un particolare plauso al sottosegretario regionale alla digitalizzazione Ruggero Invernizzi, che sta conducendo questa iniziativa e con il quale sto avendo il piacere di collaborare”, conclude.