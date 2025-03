Conoscere e capire i disturbi alimentari. Anche a Varese la giornata del “fiocchetto lilla”

Ricorre oggi, 15 marzo, la “Giornata del fiocchetto lilla“, dedicata alla sensibilizzazione verso i disturbi del comportamento alimentare. In tutta Italia, sono moltissime le iniziative organizzate in questa occasione, per promuovere cultura e attenzione verso le tematiche legate alla nutrizione e soprattutto per conoscere e imparare a cogliere quei campanelli d’allarme che potrebbero celare disturbi come anoressia, binge eating e bulimia. Secondo i dati diffusi oggi, in Italia sarebbero circa 3,5 milioni le persone affette da disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Di queste il 90% è rappresentato da donne, anche se sempre più numerosi sono gli uomini che manifestano questi sintomi e si rivolgono a strutture specializzate (sono il 20% nella fascia di età 12-17 anni).

Le iniziative a Varese

In questa occasione ASST Sette Laghi attraverso un’équipe multidisciplinare del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze ha organizzato un incontro aperto alla popolazione, ai professionisti e alle associazioni, con l’obiettivo di diffondere informazioni utili e sensibilizzare su questi temi cruciali per la salute e il benessere. L’incontro è ospitato nel Salone Estense in Via Luigi Sacco, 5 a Varese e gode del patrocinio di Comune e Università dell’Insubria.

“Questi disturbi – spiegano gli organizzatori – non solo compromettono la salute fisica, ma influiscono anche profondamente sul benessere emotivo e psicologico degli individui. È quindi di vitale importanza sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione, sull’importanza di un’alimentazione equilibrata e di un supporto professionale tempestivo. Per questo motivo, presso la Casa di Comunità di Varese e la Casa di Comunità di Laveno Mombello, sono attivi servizi dedicati a chi affronta difficoltà legate ai disturbi alimentari. Questi Ambulatori offrono prime visite con un approccio multidimensionale integrato, mirato al benessere psicologico e fisico dei pazienti. L’équipe interdisciplinare coinvolge medici psichiatri, psicologi, psicoterapeuti e dietisti per un trattamento globale e personalizzato”.

Il Flash mob in piazza Monte Grappa

Anche l’Università dell’Insubria aderisce alla Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla con un flash mob di consapevolezza, in programma a Varese dalle 14 alle 15.30 in piazza Monte Grappa. L’evento organizzato da Eugenia Dozio, dietista clinica del Dipartimento di Medicina e innovazione tecnologica, si inserisce nella campagna nazionale di sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e le istituzioni locali, diffondendo informazioni e promuovendo una maggiore consapevolezza sulla gravità di queste patologie, spesso ignorate o fraintese. Interverrà anche l’Insubriae Chorus.

«Il focus principale è sensibilizzare la popolazione sugli effetti devastanti dei disturbi alimentari, che compromettono sia la salute fisica che quella psicologica, evidenziando l’importanza del supporto e delle cure adeguate per chi ne soffre. L’iniziativa punta inoltre a combattere stigma e pregiudizi ancora diffusi, dando voce a chi affronta in silenzio il dolore legato a condizioni come anoressia, bulimia e disturbo da alimentazione incontrollata».

Al flash mob seguirà uno spazio di silenzio e riflessione: alcuni volontari esporranno cartelloni con messaggi chiave sui Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e distribuiranno materiale informativo per sensibilizzare la comunità e stimolare un dialogo aperto su queste problematiche.