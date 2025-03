Conto alla rovescia per il nuovo corso di speleologia in provincia di Varese

Mancano ormai pochi giorni all’inizio del corso di introduzione alla speleologia, iniziativa organizzata dal Gruppo Grotte della sezione CAI di Carnago dal 12 marzo al 13 aprile per dare l‘opportunità, a tutti gli amanti della natura e dell’avventura, di conoscere da vicino il meraviglioso mondo delle grotte. Mercoledì 12 marzo il termine delle iscrizioni, data che coincide con la prima lezione teorica. Potranno iscriversi tutti coloro che abbiano compiuto il 15° anno di età, fornendo una fotografia formato tessera, certificato medico di idoneità alle attività sportive non agonistiche e la quota di partecipazione pari ad euro 150,00.

Con l’iscrizione si otterrà in uso l’attrezzatura personale completa per progressione su corda, casco con impianto luce e manuale per le lezioni. Un mese di addestramento teorico-pratico, con lezioni serali al mercoledì dove verranno trattati argomenti culturali complementari per la pratica speleologica tra cui geologia e carsismo, idrologia e meteorologia ipogea, caratteristiche e limiti di sicurezza delle attrezzature speleo-alpinistiche, quindi biospeleologia ed ecologia in grotta. L’addestramento pratico prevede inizialmente una serie di manovre presso la palestra di roccia di Arcisate, dove si imparerà il corretto uso delle attrezzature speleo-alpinistiche per la progressione su corda, strumentazioni indispensabili per affrontare le discese in grotta. Direttore del corso sarà l’Istruttore di Speleologia Angelo Zardoni, coadiuvato da un pool di istruttori esperti e qualificati che seguiranno, passo dopo passo, l’apprendimento degli aspiranti esploratori.

Dopo le esercitazioni esterne allievi e istruttori potranno finalmente affrontare la discesa in grotta, approfittando delle numerose cavità naturali che si aprono sotto il massiccio del Monte Campo dei Fiori superando pozzi, gallerie, cunicoli e saloni sotterranei giungendo ad alcune centinaia di metri di profondità. Esperienza davvero emozionante e riservata a pochi, poi al termine del corso la serata di festeggiamenti con la consegna dell’Attestato di Partecipazione rilasciato dalla Scuola Nazionale di Speleologia del CAI, un momento speciale da condividere con i “compagni di viaggio” e gli amici. A quel punto verrà anche offerta la possibilità di entrare a far parte del Gruppo Grotte CAI Carnago come soci effettivi potendo così prender parte alle esplorazioni sotterranee e partecipare alle innumerevoli spedizioni che ogni anno vengono organizzate presso le aree carsiche del varesotto e di altre zone d’Italia. Appuntamento quindi a mercoledì 12 marzo ore 21.00 presso la sezione CAI di Carnago in via Libertà 5 per la serata di apertura del corso.

Chi desidera ulteriori informazioni può richiedere la brochure dettagliata a: gruppogrottecaicarnago@gmail.com oppure telefonare a Luca Cirea, Presidente del G.G. CAI Carnago, al nr. 331 1805563.