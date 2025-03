Contrordine: Paolo Zampolli non sarà più l’inviato speciale di Trump

Contrordine: Paolo Zampolli non è più “inviato speciale per l’Italia” . Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Truth Social, il social network che gli appartiene, di aver nominato l’imprenditore italoamericano Paolo Zampolli «inviato speciale per le partnership globali».

“Sono lieto di annunciare la nomina di Paolo Zampolli come Inviato Speciale per le Partnership Globali. Grazie alla sua vasta esperienza di collaborazione con le Nazioni Unite, il Kennedy Center e diverse iniziative internazionali, Paolo contribuirà a promuovere gli interessi dell’America sulla scena globale. Congratulazioni, Paolo!”, scrive Trump.

Oggi, mercoledì 12 marzo, Zampolli risponde sui social: “Onorato e profondamente grato al Presidente Trump per avermi nominato inviato speciale per le partnership globali. Mi impegno a far avanzare gli interessi americani sulla scena mondiale con forza, strategia e dedizione incrollabile.”

Non è chiaro perché la nomina italiana alla fine non sia stata confermata e neppure quali saranno gli incarichi di Zampolli, che ha origini italiane e che ha trascorso parte dell’infanzia ad Azzate, al Castello, residenza della sua famiglia. Zampolli aveva detto di aver ricevuto l’incarico direttamente da Trump, ma a quanto pare il presidente americano ha pensato per lui un ruolo diverso.