Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 28, 29, 30 marzo

Woodoo Fest compie 10 anni e fa festa al Gagarin di Busto Arsizio. L’evento si terrà sabato 29 marzo presso il Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Al Museo Bodini di Gemonio la mostra Colombe. Floriano Bodini e gli amici artisti. L’esposizione propone una selezione di opere dedicate al tema iconografico della colomba, un soggetto ricorrente nella produzione grafica di Floriano Bodini. Inaugurazione sabato 30 marzo alle ore 16.30. A Varese la risottata solidale dell’associazione Pane di Sant’Antonio con chef Barzetti. I proventi della risottata andranno a sostenere le attività della Casa della Carità che nel 2024 ha fornito oltre 36500 pasti, accudito persone in difficoltà con abiti, docce, farmaci e beni di prima necessità.

PREVISIONI

METEO – La primavera è qua! Sole e temperature miti per tutto il fine settimana. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino lasciano ben sperare e a parte un po’ di favonio che dovrebbe movimentare la situazione dal pomeriggio di sabato dovremmo goderci un fine settimana davvero piacevole – Leggi le previsioni

EVENTI

CARDANO AL A CAMPO – Cardano al Campo celebra la memoria resistente con la “Festa d’Aprile” 2025. Cinque diverse giornate di iniziative al Quarto Stato. Il programma si apre domenica 30 marzo con la presentazione del libro “Oscar, storia di resistenza disarmata” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Woodoo Fest compie 10 anni e fa festa al Gagarin di Busto Arsizio. L’evento si terrà sabato 29 marzo presso il Circolo Gagarin di Busto Arsizio, una location che incarna alla perfezione lo spirito di aggregazione e libertà che ha sempre caratterizzato Woodoo fest – Tutte le informazioni

VIGGIU’ – In piazza a Viggiù per guardare l’eclissi solare. Appuntamento sabato 29 marzo dalle 10:00 con l’associazione astronomica M42 – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese la risottata solidale dell’associazione Pane di Sant’Antonio con chef Barzetti. I proventi della risottata andranno a sostenere le attività della Casa della Carità che nel 2024 ha fornito oltre 36500 pasti, accudito persone in difficoltà con abiti, docce, farmaci e beni di prima necessità – Tutte le informazioni

VARESE – Guardare l’eclissi parziale di Sole con gli astronomi, ai Giardini Estensi di Varese. Sabato 29 marzo gli esperti della Società Astronomica Schiaparelli saranno presenti ai Giardini Estensi del Comune (via Sacco 5) con diversi telescopi. Evento libero e senza prenotazione – Tutte le informazioni

CARNAGO – Osservazione dell’eclissi parziale di sole: appuntamento sabato 29 marzo con il Gat. Il Gruppo Astronomico Tradatese ha organizzato una osservazione pubblica e libera per tutti. L’ appuntamento è presso il cortile della Biblioteca Civica di Carnago, in via Libertà 5, a partire dalle 10,30 – Tutte le informazioni

MILANO – Giubileo degli adolescenti, attesi in Duomo a Milano oltre 2 mila ragazze e ragazzi. Sabato 29 marzo l’arcivescovo conferisce il mandato ai ragazzi in partenza per Roma per l’evento del 25-27 aprile. A un mese dalla sua canonizzazione sarà esposta in Duomo una reliquia di Carlo Acutis – Tutte le informazioni

LUINO – Luino celebra la scrittura e la grafologia: un weekend tra laboratori e conferenze. Venerdì 28 marzo e sabato 29 marzo si svolgerà il progetto “Scrittura e Grafologia, binomio indissolubile come corpo e mente”. Palazzo Verbania ospiterà una conferenza, la mattina si terranno dei laboratori nelle scuole – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Edizione straordinaria del Mercato Contadino a Busto Arsizio. Si potranno acquistare prodotti di stagione direttamente dai produttori che metteranno in esposizione le tantissime bontà prodotte localmente – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Alla scoperta della primavera con le Gev Insubria Olona a Rescaldina. Domenica 30 marzo appuntamento per scoprire le prime fioriture con un’escursione di 4 km – Tutte le informazioni

BRINZIO – “Come l’acqua il lupo”, Vincenzo Perin a Brinzio per #ivenerdìdelparco. Secondo appuntamento con la rassegna di eventi a cura del Parco Campo Dei Fiori presso il Museo di Brinzio – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese l’Odissea è pop, tra viaggio, ingegno e trasformazione. Venerdì 28 marzo alle 21 a Palazzo Estense una tavola rotonda su arte, letteratura e scoperte, che apre la Mostra del libro del 29 marzo alla scuola Montessori – Tutte e informazioni

TEMPO LIBERO – “Innamorati di Angera”, l’evento dedicato all’amore e all’artigianato, sulle rive del Lago Maggiore. Non perdere l’appuntamento per vivere insieme una giornata all’insegna dell’amore e dell’artigianato – Tutte le informazioni

CARONNO VARESINO – All’oratorio di Caronno Varesino la cena spagnola con paella con sangria. All’Oratorio San Giovanni Bosco si rinnova l’iniziativa con aperitivo, cena e divertimento – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – A centro didattico di Tradate, serate tra cielo e terra: “Aequĭnoctĭum”. L’equinozio è da sempre connesso ad antiche culture e popoli, è un momento che scandisce l’anno come i solstizi e spesso è collegato a feste, riti e celebrazioni – Tutte le informazioni

TERNATE – A Ternate un appuntamento con “La Fauna della Palude”. Alla biblioteca la proiezione del documentario di Massimo Valerio per la Riserva naturale palude Brabbia – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GEMONIO – Al Museo Bodini di Gemonio la mostra Colombe. Floriano Bodini e gli amici artisti. L’esposizione propone una selezione di opere dedicate al tema iconografico della colomba, un soggetto ricorrente nella produzione grafica di Floriano Bodini. Inaugurazione sabato 30 marzo alle ore 16.30 – Tutte le informazioni

VARESE – Storie di artisti, Agosti e Terzaghi a Villa Panza “raccontano” il Caravaggio. Venerdì 28 marzo, ore 18.00 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS inaugura a Villa e Collezione Panza, Voci di Varese un ciclo di conversazioni dedicate alla città e alle sue voci più significative – Tutte le informazioni

VARESE – Alla Fondazione Morandini una mostra svela l’anima della carta. In dialogo sei artisti internazionali che ne esaltano le qualità tattili, cromatiche e strutturali, utilizzando stratificazioni, incisioni e rilievi – Tutte le informazioni

ARTE – Come è cambiato il museo: giornata di studi promossa da AMACI. L’incontro a cura di Elisabetta Barisoni ed Emma Zanella si propone come un’importante occasione di riflessione sui profondi cambiamenti che stanno interessando gli spazi d’arte contemporanea – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Una mostra a Fagnano Olona per ricordare Nevio, tra artigianato, impegno e ideali politici. A distanza di un anno dalla scomparsa di Nevio Pavanello, a Fagnano Olona il 29 marzo sarà inaugurata una mostra che racconterà la vita di un uomo amato da tutti, capace di impegnarsi per gli altri e in difesa dei propri ideali politici, conquistando la stima anche di chi non ne condivideva le idee – Tutte le informazioni

MUSICA

CASTRONNO – MATERIA – Vieni a Materia e incontra altre realtà giovani e innovative come la tua. Una serata aperta a tutti coloro con meno di 35 anni e con un’idea da raccontare. Appuntamento venerdì 28 marzo. Ecco come iscriversi

VARESE – La 4^Luna, concerto tributo a Lucio Dalla all’Auditorium di Sant’Ambrogio. Appuntamento per venerdì 28 marzo con lo spettacolo live che si ispira, per la maggior parte, all’album DallAmeriCaruso – Tutte le informazioni

CLIVIO – Al Borgo Musicale di Clivio le note di “Astor y Amigos”. Per Momenti musicali 2024-25, domenica 30 marzo ci sarà il duo formato da Tommaso Angelini e Alberto Maggiolo – Tutte le informazioni

CADREZZATE – “Risonanza”: una mostra di Wojciech Grzędziński a Villa Bozza-Quaini a Cadrezzate. La mostra si concentra sull’interazione tra l’arte fotografica e le sensazioni più intime, mettendo in evidenza come le emozioni siano il segno distintivo dell’umanità, ciò che ci separa dalle macchine e dalla tecnologia che sempre più invade la nostra vita – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese un concerto solidale per gli studenti in Nepal. Sabato 29 marzo, l’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese ospiterà il concerto benefico “Il cambiamento si costruisce insieme”, organizzato da Schools for a Better Future insieme a Okhaldhunga Nine Hill Association – Tutte le informazioni

VERGIATE – Vergiate ospita un grande evento musicale: il concerto dell’Ensemble Vox Cordis. Alla chiesa parrocchiale di Vergiate un evento musicale imperdibile per tutti gli appassionati di musica sacra e classica – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Bob Dylan protagonista a Germignaga nell’ambito di Paesaggi Sonori. Appuntamento sabato 29 marzo presso la Colonia Elioterapica alle 21. Il progetto è ideato e creato dal gruppo musicale CheBand!? – Tutte le informazioni

INCONTRI

VERGIATE – A Vergiate una serata per imparare l’importanza della chiamata al 112 in caso di emergenza. Un incontro pubblico il 28 marzo per approfondire il funzionamento del “numero unico“, con esperti del settore – Tutte le informazioni

DAVERIO – Un corso gratuito di difesa personale a Daverio. Organizzato dall’Accademia dello Sport Varesina, il seminario è aperto a tutti dai dieci anni in su con qualsiasi livello di esperienza – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – “La seconda primavera”, a Lavena Ponte Tresa un incontro sulla menopausa. L’evento è promosso da Natura Studio Igiene Estetica di Sonia Antonioli, con il patrocinio del Comune di Lavena Ponte Tresa e in collaborazione con il Centro per la Famiglia di Cadegliano Viconago – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

BODIO LOMNAGO – “Dormo sulla collina”, Betty Colombo in scena a Bodio Lomnago. L’attrice interpreta la contessa Antonietta Puricelli che racconta la vita del marito ingegnere dal suo punto di vista – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – “Nina. Un soggetto per un breve racconto”, serata a teatro a Brenno Useria. Al teatro dell’oratorio lo spettacolo vincitore del premio nazionale Calandra del 2013 come migliore spettacolo e migliore attrice – Tutte le informazioni

BARASSO – A Barasso va in scena “Ul gall e la Galina”: commedia semi-dialettale in tre atti nella Sala San Martino. Sabato 29 marzo 2025 alle ore 21.00, la Sala Polivalente San Martino di Barasso, in via Don B. Parietti 6, ospiterà la rappresentazione della commedia “Ul gall e la Galina”, una pièce brillante e coinvolgente in tre atti, diretta da Enrico Tediosi – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – In fuga da Dakar, sul palco del Periferico lo spettacolo “Abdoulaye e Mamadou non sono morti”. Attraverso un intreccio di musica, danza e teatro, lo spettacolo invita a riflettere sul dramma delle migrazioni forzate. In scena sabato 29 marzo – Tutte le informazioni

LIBRI

LUVINATE – Una serata per non dimenticare: a Luvinate la presentazione del “Diario di prigionia” di Renato Peruzzotti. A introdurre l’opera sarà Claudio Mezzanzanica, curatore del diario, che illustrerà al pubblico il valore storico e umano di questo straordinario documento – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – “Spettri Diavoli Cristi Noi”, a Laveno Mombello l’ultimo appassionante lavoro di Riccardo Ielmini. Il nuovo appuntamento organizzato dalla Biblioteca comunale “Antonia Pozzi” è per sabato 29 marzo, alle ore 10:30 in Villa Frua nel centro storico di Laveno Mombello – Tutte le informazioni

BRINZIO – Daniela Carmagnola presenta “L’Alfio” a Brinzio. Il libro racconta la travagliata ma intensa vita di Alfio Di Gregorio, sportivo italiano di origini siciliane e di anima veneta, pluri-campione del mondo di skiroll – Tutte le informazioni