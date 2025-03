Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 7, 8, 9 marzo

Tutto pronto per il Carnevale ambrosiano: la provincia si colora di coriandoli, stelle, carri e mascherine. Sabato si festeggia la Giornata Internazionale della Donna. Un’occasione per celebrare le conquiste femminili e riflettere sulle sfide ancora aperte. Istituzioni, associazioni e realtà locali promuovono un ampio programma di eventi: mostre, spettacoli teatrali, incontri culturali e momenti di condivisione. Trecento “aquilotti” a canestro a Varese nel nome di Bruno Arena. Terza edizione del torneo dedicato al grande comico che fu anche ottimo allenatore di basket: in campo 24 squadre. Le finali domenica 9 al palazzetto.

EVENTI IN EVIDENZA

ARCISATE – Arcisate si prepara a vivere una giornata indimenticabile all’insegna della festa, dei colori e della tradizione. L’8 marzo 2025 torna il Carnevale di Arcisate, un evento imperdibile che animerà le strade del paese con sfilate, spettacoli e tanto divertimento per grandi e piccini – Tutte le informazioni

BRUNELLO – Domenica 2 marzo, dalle 14.30 alle 18.30, presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata a Brunello, si terrà l’apertura della Bottega Solidale di Good Samaritan ODV, dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali realizzati dalle donne della cooperativa Wawoto Kacel di Gulu, Uganda – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – In occasione della Giornata internazionale della donna, la Biblioteca Comunale di Cassano Valcuvia inaugurerà sabato 8 marzo 2025 alle ore 15:00 la mostra fotografica “Cassano e le sue donne”. L’esposizione, che ripercorre la storia femminile del paese dal 1900 al 1980, offrirà uno sguardo sulla vita e sul ruolo delle donne nella comunità locale attraverso immagini d’epoca – Tutte le informazioni

VARESE – Alla Galleria Punto sull’Arte l’esposizione curata da Alessandra Redaelli celebra la forza, la gioia e l’ironia del femminile. L’inaugurazione della mostra Pink&Powerful si terrà sabato 8 marzo dalle 11 alle 13 presso la sede principale della Galleria, in Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese – Tutte le informazioni

VARESE – Al Posto Giusto di Masnago si festeggia due volte: Carnevale e Festa della Donna. Nel locale di via Amendola 7 a Varese da mercoledì 5 a domenica 9 marzo un menù dedicato arricchito da un dolce simbolo della Festa della Donna: la Torta Mimosa. È consigliata la prenotazione – Tutte le informazioni

VARESE – Al Circolo di Casbeno si prepara una serata all’insegna del divertimento, della musica e della buona cucina. Sabato 8 marzo 2025, dalle 19:30 alle 24:00, andrà in scena il Carnival Party con l’energia travolgente di DJ Tony, pronto a far ballare tutti i presenti con un mix di successi e ritmi coinvolgenti – Tutte le informazioni

VARESE – Casaeventi vi invita a una serata tra donne per fare nuove amicizie, divertirsi, imparare e vivere un’esperienza unica in un ambiente accogliente e raffinato dove sentirsi a casa. Appuntamento sabato 8 marzo per un mimosa apertiparty – Tutte le informazioni

VERGIATE – Un altro weekend a tutto gelato con le golosità proposte da Marina – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

CANTU’ – Domenica prende il via la 99ª edizione del Carnevale di Cantù, un appuntamento che affonda le radici nei primi decenni del Novecento e che oggi è riconosciuto anche dal Ministero della Cultura come carnevale storico. L’evento, che ogni anno attira migliaia di visitatori da tutta la Lombardia e oltre, si svolgerà il sabato grasso dell’8 marzo – Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI

TEMPO LIBERO – Serate tra cielo e terra al Centro Didattico Scientifico di Tradate: “Miti e leggende di donne celesti”. Una sera dedicata alla scoperta delle figure femminili del cielo, viaggiando da una parte all’altra del mondo a scoprire come alcune leggende, anche se narrate da popoli molto distanti tra loro, non sono poi così diverse – Tutte le informazioni

MORAZZONE – Torna “Tante care cose” il mercato di cose antiche alla Casa Macchi di Morazzone. A partire da sabato 8 e domenica 9 marzo, nel Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano dalle 10 alle 18 sarà possibile curiosare tra mobili, complementi, lampade, libri, stampe, porcellane, dischi, giochi antichi e cimeli di ogni tipo – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Meditazione e bagno sonoro alla Galleria Boragno. Un’esperienza rilassante e rigenerante per riprendere contatto con se stessi, attraverso la voce e la vibrazione del suono, prendendosi una pausa dalla frenesia del quotidiano in uno spazio calmo e presente – Tutte le informazioni

LONATE CEPPINO – A Lonate Ceppino per la festa della donna camminata in rosa e visite senologiche gratuite. Sabato 8 marzo una serie di iniziative promosse dalla Pro Loco con il patrocinio del comune – Tutte le informazioni

SPECIALE CARNEVALE

VARESE – Tutto pronto a Varese per il 32° Carnevale Bosino. L’evento si apre sabato 1 marzo con la Consegna delle chiavi della città al Re Bosino e si chiude con la sfilata dei carri l’8 marzo. Tutto il programma – Tutte le informazioni

VARESE INFO UTILI – Varese in festa per il Carnevale Bosino, bus deviati e viabilità modificata per la grande sfilata. Sabato 8 marzo 2025 la viabilità subirà modifiche dalle 13:30 alle 18:30, con la chiusura al traffico di alcune vie principali. Di conseguenza, le linee urbane ed extraurbane di Autolinee Varesine adotteranno percorsi alternativi e alcune fermate saranno soppresse. Ecco tutte le informazioni

ARCISATE – Carnevale di Arcisate 2025: una giornata di festa e divertimento per tutta la famiglia. Una giornata indimenticabile l’8 marzo 2025. Una festa ricca di allegria, colori, sapori e divertimento per tutta la famiglia – Tutte le informazioni

GOLASECCA – Un Carnevale da paura con i Minions per le vie di Golasecca. Appuntamento con il Carnevale golasecchese sabato 8 marzo alle ore 14 davanti alle scuole per la sfilata e grande festa in piazza Libertà – Tutte le informazioni

AZZATE – Con il Circo pazzo per le vie di Azzate a festeggiare il Carnevale. Palloncini e fischietti a tutti i bambini che parteciperanno alla sfilata di carnevale sabato 8 marzo per le vie del paese, con tappe spettacolari e premi – Tutte le informazioni

SPECIALE FESTA DELLA DONNA

8 MARZO– Giornata Internazionale della Donna, gli eventi in provincia di Varese. Un’occasione per celebrare le conquiste femminili e riflettere sulle sfide ancora aperte. Istituzioni, associazioni e realtà locali promuovono un ampio programma di eventi: mostre, spettacoli teatrali, incontri culturali e momenti di condivisione – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VIGGIU’ – Alla Soms di Viggiù è la settimana della donna. Gli eventi sono pensati per essere un’opportunità di crescita, riflessione e incontro, aperti a tutti – Tutte le informazioni

VARESE – Le figure femminili di Hayez al Castello di Masnago per la festa della donna. Sabato 8 marzo ci sarà la conferenza a cura di Serena Contini. Al termine della conferenza sarà possibile visitare il dipinto Tamar di Giuda – Tutte le informazioni

VARESE – In mostra i tesori nascosti restaurati al Castello di Masnago. Fino al 30 marzo sono esposte le opere d’arte restituite alle comunità del territorio attraverso i restauri finanziati da Fondazione Comunitaria del Varesotto – Tutte le informazioni

INCONTRI

BODIO LOMNAGO – A Bodio Lomnago si parla della donna nel passato: dal Neolitico alle Matrone Romane di Angera. L’incontro si terrà alle ore 20:30 presso la Biblioteca, in Piazza Don Beniamino Gandini. La partecipazione è gratuita – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese l’incontro “L’economia è donna”. Incontro con Gianfranco Fabi giornalista professionista esperto di economia – Tutte le informazioni

VARESE – Al via la prima Masterclass di Pilates firmata Varese Corsi. Un appuntamento speciale per affinare la tecnica e prendersi cura di sé in un ambiente accogliente e stimolante – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Carrozze Hub ospita gli Asuma Brazilian 4et. Venerdì 7 marzo la musica della band torinese allo spazio di interconnessione culturale di Gulliver Varese – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese il Concerto per la Pace con Danilo Rossi e l’Orchestra da Camera di Breganzona. La serata, che avrà luogo presso il Salone Estense in via Sacco 5, offrirà un viaggio musicale che spazierà dal repertorio classico fino a celebri composizioni del Novecento – Tutte le informazioni

VARESE – Grande musica e solidarietà nel concerto per la pace in salone Estense. L’evento sarà a ingresso libero con offerta a favore di Medici Senza Frontiere. Il programma spazierà da musiche del repertorio classico fino a temi del Novecento. Appuntamento alle 18 di domenica 9 marzo – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Arte e musica per celebrare la Donna: a Gazzada Schianno il concerto del Trio d’Archi e la mostra di Milena Pozzatello. L’Amministrazione Comunale di Gazzada Schianno celebra la Giornata Internazionale della Donna con un evento speciale che unisce musica e arte. Appuntamento domenica 9 marzo, alle 16:30, la Sala Consiliare di Villa De Strens – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Aida di Giuseppe Verdi in scena a Busto Arsizio: un’opera “trionfale” in 90 minuti. Domenica 9 marzo alle ore 17.45, presso la Sala Conferenze del Museo del Tessile di Busto Arsizio, La Ponchielli APS-ETS propone una versione ridotta con azione scenica e lettura cameristica della celebre opera – Tutte le informazioni

LIBRI

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona la presentazione del secondo volume “Atlante del Seprio”. Venerdì 7 marzo l’autore Giampaolo Cisotto parlerà di Medioevo e dintorni – Tutte le informazioni

CUVEGLIO – “La montagna nel cuore” di Maurizio Miozzi: presentazione a Cuveglio. L’appuntamento, per quanti amano camminare in montagna e non solo, è per domenica 9 marzo alle ore 17 presso le sale del Circolo di Cuveglio, in via Milano e come vuole la tradizione di questi eventi al termine verrà offerto un piccolo rinfresco – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

GAZZADA SCHIANNO – A Gazzada Schianno due spettacoli per un Carnevale a misura di bambino. La Biblioteca si fa teatro a ingresso gratuito per gli spettacoli di Progetto Zattera: giovedì 6 marzo c’è La fame di Arlecchino e sabato 8 Un Libro da srotolare – Tutte le informazioni

CASTRONNO – “Fuochi” di Marguerite Yourcenar in scena a Castronno per la Festa della Donna. L’evento si terrà venerdì 7 marzo 2025 alle ore 21:00 presso la Sala Polivalente del Comune di Castronno con ingresso libero – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – “Il figlio migliore”, allo spazio Yak uno spettacolo per ribaltare lo sguardo sulla disabilità. Uno spettacolo che vede in scena un adulto normodotato e un ragazzo quasi ventenne disabile e racconta del rapporto tra genitore-figlio: la differenza tra i due attori diventa metafora della difficoltà relazionale tra due generazioni a confronto – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia”, a Germignaga lo spettacolo sulla prima donna laureata del mondo. Al Teatro Italia il monologo di Lucia Schierano in occasione della festa della donna – Tutte le informazioni

BESOZZO – La “storia alternativa” di Otello e Iago al teatro Duse di Besozzo. “Questo Otello è tutta un’altra storia”, a cura della Compagnia Teatrale Ronzinante, è all’8 marzo ed è il penultimo spettacolo della stagione 2025, che si concluderà sabato 22 – Tutte le informazioni

CUASSO AL MONTE – Cuasso, al Nuovo Teatro in scena “La festa delle donne” di Aristofane. L’evento, promosso dal Teatro Franzato in collaborazione con la Pro Loco di Cuasso al Monte, inaugura la XXX edizione del festival Teatro & Territorio e si inserisce nelle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna – Tutte le informazioni

SPORT

MALNATE – A Malnate una domenica di “Special Basket”. Al Palazzetto di via Gasparotto la Malnate & Sport, la squadra formata dai ragazzi dell’associazione “La Finestra” – Tutte le informazioni

MINIBASKET – Trecento “aquilotti” a canestro a Varese nel nome di Bruno Arena. Terza edizione del torneo dedicato al grande comico che fu anche ottimo allenatore di basket: in campo 24 squadre. finali domenica 9 al palazzetto – Tutte le informazioni