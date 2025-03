Creanza Vintage Market colora il weekend a Besozzo

Al via la prima edizione di Creanza dedicato interamente al vintage, brocantage, antiquariato, seconda mano e riciclo creativo, in collaborazione con il Comune di Besozzo.

L’evento si svolgerà negli affascinanti spazi dell’Ex Copertificio Sonnino, un esempio di archeologia industriale dismessa e da poco riaperta agli eventi grazie all’intervento del Comune di Besozzo.

Saranno presenti oltre 40 espositori selezionati di abbigliamento vintage e seconda mano, accessori, oggetti antichi e curiosi, modernariato, artigianato creato con materiali di recupero, arte e design dal gusto retrò, bigiotteria antica e in stile antico… un tuffo nel passato per aiutare il futuro!!

Il fulcro dell’evento sono la sostenibilità e l’economia circolare, dando un grande valore allo stile del passato che, grazie a mani esperte e creative, torna ad essere riutilizzato.

Nostre ospiti saranno le associazioni:

Amico Fragile odv

Lions Club Città Giardino per Associazione C.A.O.S. Odv

che entrambe avranno uno stand espositivo di abbigliamento e accessori vintage e seconda mano.

Come sempre ci sarà una ricca area food con caffetteria, pranzo, aperitivi e merende a cura di Caffè Broletto, Pasticceria C’est la Vie, Mirtillo Brillo, Hoopsbeer, Distilleria Gallaratese.

Programma attività e laboratori

Swap Party Corner a cura di Vestiti in Comune Porta max 5 articoli in ottimo stato che non usi più e scambiali con altrettanti articoli a tuo piacere Speaker’s Corner- l’angolo dell’informazione

10:30 apertura dell’evento da parte delle autorità

11:00 Amico Fragile racconta le attività della sua associazione

12:00 la fashion blogger del second hand Gei @non_ho_niente_da_mettere__ condividerà i suoi preziosi consigli per acquisti sostenibili.

Laboratori di Yoga a cura di Yoga Studio e Benessere

11:30 meditazione riequilibrio di Primavera

14:30 meditazione lascia andare e rinasci

16:30 meditazione sboccia come la Primavera

15 posti disponibili su 3 turni.

Per prenotazioni: cristinasomare@gmail.com

Laboratori per bambini

Corner Ri-Giochi – a cura di Tavolo per il Clima e della Consulta Biblioteca

Uno spazio con giochi in legno e materiali di riciclo dedicato ai più piccoli per imparare il valore del riuso.

Libero e gratuito per la durata dell’evento.

Laboratorio Acchiappasogni – a cura di Tavolo per il Clima e della Consulta Biblioteca

Crea un oggetto speciale dando vita a materiali di recupero.

Per bambini a partire dai 4 anni

Ore 11 e ore 15

Libero e gratuito senza bisogno di iscrizione. I più piccoli con adulto accompagnatore

Crea la tua bag con materiali di recupero e personalizzala con timbri naturali

A cura di Nicoletta – N di Nico

Per bambini dai 5 ai 10 anni

Ore 10.45 e ore 15.45 (durata 45 min circa)

Costo 15 euro

Per prenotazioni: ndinico.cucitoaprogetto@gmail.com