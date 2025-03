Da Cadrezzate a Londra: Nicholas Kohl capovoga di Oxford sul Tamigi

La celebre Tje Boat Race, la regata che si svolge ogni anno sulle acque del Tamigi tra gli equipaggi delle università di Cambridge e Oxford, ha fatto la storia del canottaggio ed è un esempio unico di una gara così rappresentativa di uno sport pur essendo al di fuori dei tradizionali appuntamenti internazionali (olimpiadi o mondiali).

Merito della storia, dell’importanza del movimento britannico per questa disciplina, della fama dei due atenei: sta di fatto che ogni anno gli occhi di appassionati e curiosi si posa su Londra per assistere allo spettacolo di due “otto con” capaci di darsi battaglia all’ultimo colpo di remo. Nel 2025 la data fissata sul calendario è quella del 13 aprile e questa volta c’è un motivo in più per non perdere la regata: agli scalmi, infatti, c’è anche un campione di casa nostra, Nicholas Kohl.

Nato a Sorengo, in Svizzera, nel 1998, Kohl vive a Cadrezzate con Osmate: ha iniziato a remare nella Canottieri Monate ma da diversi anni è uno degli uomini di punta della Canottieri Gavirate e la scorsa estate arrivò a un soffio dal podio olimpico di Parigi (quarto, sul quattro senza maschile). Ingegnere ambientale – si è laureato negli USA – il campione rossoblu sarà il secondo italiano a disputare la Boat Race 28 anni dopo il romano Roberto Blanda.

Kohl tra l’altro avrà addirittura con il ruolo di capovoga sull’otto di Oxford, una responsabilità in più per l’atleta varesotto che dovrà quindi occupare il primo carrello e dare – insieme al timoniere – il ritmo di voga all’imbarcazione.

Mercoledì scorso l’azzurro di Cadrezzate ha partecipato alla presentazione degli equipaggi insieme alla delegazione di studenti-canottieri dell’Isis Stein di Gavirate, reduci dalla brillante partecipazione alle regate scolastiche sul Tamigi. L’otto maschile gaviratese, in quell’occasione, ha addirittura vinto la medaglia d’oro come vi abbiamo raccontato in QUESTO ARTICOLO. Nella foto in alto Kohl e i compagni di squadra di Oxford sono ritratti appunto con i portacolori dello Stein.