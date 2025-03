Da Varese a Roma per scoprire la Repubblica: “Che emozione entrare nell’ufficio del Presidente Sergio Mattarella”

Il resoconto della prima giornata del viaggio a Roma da parte di una delegazione di consiglieri e sindaci dei ragazzi del Varesotto. Il diario è frutto di appunti raccolti dai giovani, accompagnati dai loro docenti e dai familiari. Alla delegazione sono presenti anche alcuni sindaci amministratori della provincia di Varese.

La nostra avventura a Roma è cominciata con grande entusiasmo e curiosità. Dopo un viaggio partito dalla stazione Centrale di Milano, alle 14:30 siamo arrivati nella capitale. Prima tappa: il Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica Italiana. Ad accoglierci c’erano due volontari universitari che ci hanno guidato nella visita.

La prima tappa è stata il cortile d’onore, dove abbiamo potuto ammirare tre opere contemporanee allestite per l’occasione. Qui si erge la maestosa Torre Gregoriana, mentre le bandiere italiana ed europea sventolavano alte. Abbiamo notato l’assenza della bandiera presidenziale, segno che il Presidente della Repubblica non era presente quel giorno (poiché in viaggio istituzionale in Giappone ndr).

Accompagnati dalle guide, abbiamo proseguito il nostro percorso all’interno del palazzo, immergendoci nella storia e nelle bellezze artistiche che lo caratterizzano. Una delle cose che ci ha colpito di più è stata la versione ufficiale e firmata della Costituzione italiana, custodita con grande cura.

In un’altra sala abbiamo potuto osservare lo Statuto Albertino e un’antica copia della Costituzione romana. Tra le stanze che ci hanno affascinato di più ricordiamo la Sala degli Specchi, la Biblioteca di Margherita e la Cappella Paolina, luoghi ricchi di storia e decorati con affreschi, sculture e preziosi arazzi. Uno dei momenti più emozionanti della visita è stato l’ingresso nell’ufficio del Presidente della Repubblica, un privilegio che ci ha fatto sentire ancor più vicini alle istituzioni del nostro Paese.

Dopo la visita al Quirinale, alle 17:30 ci siamo recati presso la sede del Ministero dell’Istruzione, dove siamo stati accolti dal Ministro Giuseppe Valditara. Durante l’incontro, il Ministro si è mostrato molto disponibile, accogliente e gentile, ascoltando con attenzione le nostre domande e confrontandosi con noi su temi importanti legati alla scuola e alla formazione.

Questa prima giornata a Roma è stata un’esperienza unica, che ci ha permesso di entrare in contatto con le più alte istituzioni italiane e di comprendere meglio il valore della nostra storia e della nostra democrazia. Siamo certi che il resto del viaggio sarà altrettanto emozionante e ricco di nuove scoperte.