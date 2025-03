Dai murales ai festival: un’ondata di eventi per i giovani a Varese con il progetto Giovani in Circolo

Un concorso per band emergenti, corsi di teatro e artigianato, un festival sulle neurodivergenze, concerti, tornei sportivi e un mercato “Fermento” a Giubiano.

Sono solo alcune delle attività di partecipazione rivolte alla fascia di età tra i 15 e 35 anni, che una rete di circoli cooperativi e associazioni giovanili sta portando avanti con il progetto “Giovani in Circolo”, che ha ricevuto un finanziamento di quasi 40mila euro da Regione Lombardia e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Varese.

A presentare il progetto questa mattina in conferenza stampa c’erano i promotori: il Circolo Coopuf di Biumo, la Cooperativa di Giubiano, l’associazione giovanile COVO e l’APS Parteno, insieme all’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio.

UNA PROPOSTA VARIEGATA E DIFFUSA

Dalla musica al teatro, dall’artigianato allo sport, passando da focus sulle neurodivergenze fino a mercati rionali sul tema della sostenibilità: l’obiettivo che lega tutte le diverse cooperative e associazioni è quello di riattivare la partecipazione giovanile, soprattutto in spazi come i circoli varesini, storici luoghi di aggregazione e inclusione, che nel caso del progetto Giovani in Circolo sono rappresentati dal circolo di Biumo legato alla Coopuf e quello di Giubiano.

In sostanza, nell’ambito del progetto verranno promosse iniziative che intendono rendere protagonisti i ragazzi e le ragazze tra i 15 e i 35 anni attraverso attività, eventi culturali, sportivi, musicali e artistici. Un focus sarà inoltre dedicato al tema delle neurodivergenze e quindi all’attivazione di iniziative inclusive rivolte a tutti.

Ampio spazio anche alla relazione tra giovani e città, attraverso un percorso di narrazione e lettura dei luoghi vissuti e su come migliorarli. Anche la formazione avrà un ruolo chiave attraverso laboratori e corsi dedicati ai più giovani che spazieranno da temi artistici, creativi e fino alla comunicazione e ai social media.

Inoltre, verranno promosse attività di autoproduzione che mettano in risalto le capacità creative e relazionali attraverso l’organizzazione di mercati contadini e artigianali, laboratori e workshop che permettano ai giovani di sperimentare pratiche sostenibili, a livello economico, etico e sociale.

Giovani in Circolo ha promosso il gemellaggio del Liceo Frattini di Varese con il liceo M. L. King di Favara con lo spettacolo su Calogero Marrone che si replicherà a maggio in Sicilia, come esito del laboratorio teatrale sostenuto dal progetto e dall’istituto Calogero Marrone

LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA

qui una lista delle attività in programma, suddivise per soggetto proponente: è da notare che tutti i corsi e gli eventi sono gratuiti per i ragazzi e le ragazze tra i 15 e i 35 anni.

CIRCOLO COOPUF DI BIUMO

Capofila del progetto, Coopuf propone iniziative che spaziano dalla musica al teatro, corsi per imparare a scrivere una canzone o a recitare. Queste le attività proposte:

Concorso Piccola Città per il miglior testo in gara al Festival del Rugby di Varese dedicato alle band emergenti.

Laboratorio di Teatro “Il Personaggio che c’è in me” A partire da mercoledì 16 aprile fino al 30 giugno presso l’Informagiovani, con spettacolo finale il 6 luglio.

Musica e parole su Francesco Guccini “Piccola Città, Guccini sogna la provincia”, concerto narrato in omaggio al cantautore il 18 aprile 2025 presso la sala Varesevive

Corso musicale “Parole in musica”, per imparare a scrivere una canzone: Giovedì 15, 22 e 29 maggio presso l’Informagiovani

CIRCOLO DI GIUBIANO

La cooperativa ha dato spazio a un gruppo di giovani provenienti da diverse realtà associative della città con la volontà di costruire relazioni di comunità ripartendo da questo storico luogo di aggregazione, ora sottoutilizzato.

Queste le attività proposte:

Mercati agricoli e dell’artigianato “Fermento” in programma l’11 maggio, 8 giugno, 6 luglio

“Bocc par tucc”: corso base per imparare a giocare a bocce

Murales: un Workshop per dare una rinfrescata, con stile, ai muri della cooperativa

APS PARTENO

L’associazione propone attività e corsi di artigianato e manualità. Queste le attività proposte:

Corso Pixel d’Arte: in quattro domeniche a partire dal 4 maggio verrà realizzato un mosaico urbano che utilizza la tecnica del mosaico a pixel, composto da piccole piastrelle di 5×5 cm. L’opera raffigurerà il volto di Franca Rame e verrà collocato in un’area urbana di Varese.

Corso di Ceramica Raku il 31 maggio e il 7-8 giugno 2025 dove si imparerà modellazione, decorazione e cottura.

Corso di Cesteria, che si terrà il 29 giugno 2025, dalle ore 15.00 alle 19.00 e permetterà ad ogni corsista sarà di costruire un piccolo cesto.

Corso di riconoscimento delle erbe selvatiche

ASSOCIAZIONE COVO

Nata nelle aule studio dell’Informagiovani di Varese, dal 2017 si occupa di incentivare iniziative culturali e di promozione sociale. Queste le attività proposte:

Neurocosmo, il primo festival diffuso sulle neurodiversità: con talk, spettacoli, workshop e attività per esplorare insieme il tema e dare voce e spazio a persone neurodivergenti che vogliono e possono raccontarsi.

il 29 marzo l’incontro Neurospicy

il 30 marzo workshop sui giochi di ruolo

Covo Unicorns: una squadra di “Basket per tutti”, iniziativa nata con l’intento di unire la passione per lo sport e il desiderio di renderlo accessibile anche a chi non ha mai giocato a basket. Prossimo evento Torneo di basket il 26 aprile a Gemonio durante Resistenza in Festa.

LE INFO SU INSTAGRAM

Per restare aggiornati sulle iniziative dei circoli e delle associazioni, ci sono diversi account instagram a cui fare riferimento: innanzitutto @giovani_in_circolo che raccoglie le iniziative di tutti i soggetti partecipanti. Poi gli account di tutte le realtà:

@coopuf_iniziative_culturali

@associazionecovo

@neurospicy.hub.varese

@manimaestre

@covo_unicorns