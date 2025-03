Dal 60° parallelo alle cooperative passando dalle realtà giovanili. A Materia la terza settimana di marzo

Lunedì si chiude il secondo mese di vita pubblica di Materia. Dal primo di febbraio abbiamo realizzato un centinaio di iniziative tra gli eventi serali, incontri di varia natura, corsi e altro. Oltre quattromila persone sono entrate dalle porte dell’ex scuola. Siamo molto contenti e grati per la risposta arrivata in questo primo periodo. Ora si entra in un nuovo trimestre di attività che ci porterà al periodo estivo con la possibilità di utilizzare anche gli spazi esterni.

E intanto arriva aprile.

Ad aprile, Materia propone un calendario ricchissimo di appuntamenti tra viaggi, arte, parole e impegno civile, mantenendo quella formula che unisce leggerezza e profondità, scoperta e ascolto, con ospiti sempre diversi e spunti capaci di parlare a pubblici trasversali.

Con Francesca Milano si è viaggiato “Oltre il 60° parallelo”

La direttrice di Chora News ha raccontato la sua esperienza nei Paesi del Nord Europa, tra storie, ghiacci e cambiamenti.

I Giardini Estensi sono il nostro Central Park

Il documentario di Eugenio Manghi proiettato a Materia racconta la bellezza verde di Varese tra storia, natura e identità. Un viaggio tra parchi, alberi secolari e biodiversità per riflettere sul futuro della città.

“Il gioco d’azzardo rovina l’Italia”: a Materia una serata per raccontare i rischi di una dipendenza invisibile

La presentazione del libro di Daniela Capitanucci, che ha dialogato col Generale Crescenzio Sciaraffa della Guardia di Finanza su un tema spesso sottovalutato.

Il microfono passa ai giovani che si raccontano tra idee, progetti e sguardi sul futuro

Circa 60 giovani e 20 realtà locali si sono incontrati per condividere le loro esperienze, con l’obiettivo di costruire nuove opportunità di networking e collaborazione.

L’economia sociale, occasione di crescita per un mondo migliore: parte da Materia l’Anno internazionale delle Cooperative

L’iniziativa segna l’avvio di un ampio programma di eventi che si articolerà tra marzo e novembre 2025 nelle province di Como e Varese, per valorizzare il ruolo del mondo cooperativo. In programma convegni, mostre, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche.

LA TERZA SETTIMANA DI MARZO

Ogni giorno arriva un flusso di comunicazioni, di messaggi, di richieste. A fine serate il ding del telefono porta foto, video di qualcosa che è appena terminato a Materia con ringraziamenti e incitamento ad andare avanti.

LA SECONDA SETTIMANA DI MARZO

Dal teatro al giornalismo, dai sapori alla memoria: una nuova settimana di incontri e condivisione nel nuovo spazio libero VareseNews.

LA PRIMA SETTIMANA DI MARZO

Il cammino, la letteratura, la fotografia, una storia vera piena di luce e speranza, il racconto della musica e il dialetto, la nascita delle infermiere e il canto popolare. Una varietà di eventi e un comune denominatore: la voglia di partecipare.

Un mese di Materia: uno spazio libero che cresce con la comunità

Le immagini scattate durante l’inaugurazione raccontano più di mille parole: gli sguardi attenti, la vivacità degli incontri, l’energia delle persone che hanno attraversato questo spazio nuovo. A catturare questi momenti è stato Antony Satria, content creator e graphic designer, che ha realizzato una gallery fotografica capace di restituire l’essenza di Materia.

LA TERZA SETTIMANA DI FEBBRAIO

Un viaggio tra A8 e Islanda, insieme a volontariato Creativa e Langer. Buona la terza settimana a Materia. Cinque serate, quattro corsi e due eventi tra mondo del volontariato e imprese. A Materia sembra un tempo lunghissimo di vita, ma siamo solo alla terza settimana di attività.

LA SECONDA SETTIMANA DI FEBBRAIO

LA PRIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO