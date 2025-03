Dal Csi di Varese una nuova generosa consegna per il Ponte del Sorriso

Un sabato significativo per il Csi Varese, quello appena trascorso. Una delegazione della sezione varesina del Comitato Sportivo Italiano, guidata dal presidente Diego Peri, si è recata nel reparto di pediatria dell’Ospedale Del Ponte di Varese per la consegna dei materiali nell’ambito dell’iniziativa “Csi per il Ponte”.

L’iniziativa, diventata ormai una tradizione, coinvolge le Asd che fanno parte del Csi Varese, invitandole a donare materiale di cartoleria a favore dell’associazione “Il Ponte del Sorriso”. Tale donazione supporta l’operato dei volontari del PDS, che assistono i bambini durante le terapie.

«Con il nostro supporto, curiamo la parte sana dei ragazzi – ha spiegato Emanuela Crivellaro, presidente dell’associazione – . Oltre a sostenere le famiglie e gli ospedali sul piano sanitario, ci occupiamo di rendere più vivace l’ambiente delle pediatrie, proponendo giochi e attività che possano alleviare la permanenza dei bambini in ospedale. Questi materiali sono essenziali per portare avanti la nostra missione e, ogni anno, ci permettono di rafforzare il nostro impegno».

Anche nella quarta edizione dell’iniziativa, un numero consistente di scatoloni è stato consegnato alla sede del Ponte del Sorriso, pronto per essere distribuito nelle pediatrie della provincia. Non è mancata una visita anche in corsia, per constatare direttamente l’impatto positivo dell’iniziativa.

«È sempre un’emozione incontrare Emanuela e i suoi volontari – ha commentato Diego Peri, presidente del Csi Varese – Ancora di più quando riusciamo a portare un contributo concreto. La permanenza in ospedale sconvolge la vita quotidiana di bambini e famiglie. Ritrovare la routine di un disegno, di un lavoretto pasquale o riscoprire un sorriso sono gesti che, pur nella loro semplicità, possono cambiare la prospettiva di una situazione difficile».

A fianco del presidente, era presente una delegazione dell’Asd San Giorgio 1998, realtà di San Giorgio su Legnano, con il presidente Alessandro Croci e alcuni giovani atleti della categoria Top Junior. «Il Csi Varese è soddisfatto della risposta delle società a questa iniziativa e già al lavoro per le edizioni future – ha concluso Peri -. Il focus del nostro ente è sull’attività giovanile e siamo determinati a rimboccarci le maniche per continuare a sostenere Il Ponte del Sorriso».