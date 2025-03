Dall’Armenia alla Spagna, a Casorate un viaggio attraverso la musica e la danza nel mondo

Come ogni anno, la stagione musicale del Corpo musicale “La Casoratese” si apre con il Concerto di Primavera 2025: quest’anno viene proposto al pubblico un viaggio attraverso la musica e la danza di diversi angoli del mondo.

Appuntamento sabato 22 marzo, nella palestra comunale di Casorate Sempione, proporrà un programma ricco e variegato, con brani che raccontano storie e tradizioni di paesi lontani, tra ritmi travolgenti e melodie evocative.

Ad aprire la serata ci sarà la Casorate Junior Band diretta dal maestro Emanuele Maginzali, che presenterà Darklands Legends di Randall D. Standridge, una suite epica ispirata a miti e racconti fantastici.

La seconda parte del concerto affidata al Corpo Musicale “La Casoratese” sempre sotto la guida del M° Emanuele Maginzali, presenterà una selezione di brani legati al titolo del concerto che attraversano epoche e culture differenti.

Danzón n. 2 – Arturo Márquez: uno dei brani più celebri del compositore messicano, ispirato al danzón cubano, con le sue atmosfere sensuali e il crescendo emotivo che trascina il pubblico in un vortice di passione.

Libertango – Astor Piazzolla: un pezzo simbolo del tango nuevo, in cui il genio di Piazzolla fonde la tradizione argentina con le sonorità più moderne e accattivanti.

Dublin Dances – Jan Van der Roost: un omaggio alla musica e alla danza tradizionale irlandese, caratterizzato da ritmi energici e melodie vivaci che evocano l’anima della verde isola.

El Camino Real – Alfred Reed: una suite sinfonica ispirata alla Spagna, che unisce colori orchestrali brillanti e ritmi incalzanti, trasportando il pubblico in un viaggio tra flamenco e suggestioni moresche.

Armenian Rhapsody – Johnnie Vinson: un affascinante collage di melodie tradizionali armene, ricco di sfumature e colori orchestrali che raccontano la storia e l’anima di un popolo antico.

Musica e danza: un connubio perfetto

Il Concerto di Primavera non sarà solo un’esperienza musicale, ma anche visiva e coreografica. Accanto all’orchestra, ballerini dell’ E-Motion Academy daranno vita ai ritmi e alle atmosfere dei brani eseguiti.

Il Concerto di Primavera si preannuncia come un’esperienza coinvolgente, in cui la musica diventa un ponte tra culture diverse, raccontando storie ed emozioni senza bisogno di parole. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di musica e danza!

Concerto di Primavera 2025

Sabato 22 Marzo. Ore 21:00 – Palestra Comunale , via de Amicis n.5 -Casorate Sempione (VA)

Ingresso Libero

Evento patrocinato dal Comune di Casorate Sempione e da ANBIMA Varese