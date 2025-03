Dalle Dolomiti al Karakorum: il BANFF Film Festival fa tappa a Saronno con un viaggio tra sport e natura

Arriva anche a Saronno la tredicesima edizione del BANFF Centre Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica che continua a ispirare la sua community di oltre 35.000 persone, portando sullo schermo terre remote, luoghi incontaminati, nuove storie di avventura, montagna ed esplorazione e stimolando il crescente desiderio di vivere la natura, di conoscerla, amarla e rispettarla.

Partito con il tutto esaurito a Milano lo scorso 4 febbraio, il tour nazionale ha acceso l’entusiasmo degli appassionati di avventura e cultura di montagna. Dopo oltre un mese di proiezioni spettacolari in 40 città italiane, il viaggio si concluderà il 14 marzo a Catania.

Il BANFF farà tappa anche a Saronno lunedì 10 marzo al Cinema Silvio Pellico. L’appuntamento del BANFF torna nelle città italiane con storie di climbing in Karakorum e di avventura in kayak alle isole Svalbard, con discese di sci e freeride in Giappone, con acrobazie in volo in tuta alare sul massiccio del Monte Bianco e in sella a una MTB alla scoperta delle Dolomiti.

L’esplorazione dei luoghi selvaggi, la gioia della condivisione, la libertà di muoversi nella natura più incontaminata: in ogni serata sarà proiettato lo stesso programma di 7 tra corto e medio metraggi provenienti da tutto il mondo che raccontano di piccole e grandi imprese, di storie di amicizia e incredibili traguardi. Un invito a riscoprire il gusto dell’avventura e dell’ignoto, che ciascuno può risvegliare anche nei confronti dei luoghi più vicini.

Ospite sul palco a Saronno: Michele Evangelisti, UltraRunner e guida di media montagna.

Scopri qui i 7 film in programma selezionati appositamente per il grande schermo.