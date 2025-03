Dall’Oscar a Saronno: nuova proiezione del documentario “No Other Land” per il progetto “4 passi di Pace”

Dopo il tutto esaurito della scorsa settimana torna martedì 18 marzo alle 20.45 al Nuovo Cinema Prealpi di Saronno il film “No Other Land”, vincitore dell’Oscar 2025 per il miglior documentario.

Il film, diretto da Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor, è opera di un collettivo israelo-palestinese che nell’arco di cinque anni, tra il 2019 e il 2023, ha documentato le operazioni di espulsione forzata degli abitanti di Masafer Yatta, in Cisgiordania, da parte dell’esercito israeliano, raccontando anche gli abusi subiti dalla comunità palestinese nei territori occupati, a partire dalla distruzione delle case e dall’esproprio delle terre.

Oltre all’Oscar la pellicola ha ricevuto molti importanti riconoscimenti a livello internazionale, tra cui il premio come Miglior documentario europeo agli European Film Awards.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto “4 Passi di Pace”, promosso da un’ampia rete di associazioni locali tra cui Acli, Anpi, Auser, Asvap 4, Comunità Pastorale, Centro Islamico e molte altre realtà impegnate nel sociale. L’iniziativa gode inoltre del patrocinio della Città di Saronno.

Al termine della proiezione la serata proseguirà con gli interventi di due testimoni diretti della realtà rappresentata nel documentario, un volontario di Operazione Colomba, che offrirà un aggiornamento sui luoghi mostrati nel film e sulle attuali condizioni della popolazione, e un attivista di Mediterranea Saving Humans, recentemente rientrato dal villaggio di At Tuwani, una delle zone più colpite dalle politiche di esproprio.

L’incontro si concluderà con un momento di condivisione tra i partecipanti, accompagnato da una tazza di tè, per riflettere insieme su quanto visto e ascoltato.

«La replica di questa proiezione sottolinea il forte interesse del pubblico e delle realtà associative per tematiche di diritti umani e giustizia internazionale – spiegano gli organizzatori – In un momento storico particolarmente delicato per il conflitto israelo-palestinese, iniziative come questa rappresentano un’importante occasione di informazione e sensibilizzazione per la comunità».

I biglietti sono già disponibili sul sito del Nuovo Cinema Prealpi