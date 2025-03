Davide Bertoli confermato alla guida del circolo Fratelli d’Italia di Cavaria con Premezzo

Riceviamo e pubblichiamo

Si è tenuto presso Cavaria con Premezzo il rinnovo del Presidente di Circolo di Fratelli d’Italia.

A sugellare la riconferma di Davide Bertoli alla guida del Circolo cittadino presenti il Sen. Mario Mantovani Eurodeputato, Romana Dell’Erba Consigliera Regionale, Stefano Romano Consigliere Comunale Sumirago, Salvatore Marino Consigliere Comunale di Jerago con Orago, non che membro dell’assemblea nazionale, gli iscritti e i simpatizzanti di Cavaria con Premezzo.

Importante il sostegno e la fiducia a Bertoli la presenza degli amministratori locali con il Sindaco Zeni e l’Assessore Angela Rocco, e i Consiglieri di Fratelli d’Italia Alberto Bea e Chiara Di Pietro. A presiedere la seduta Francesco Attolini.

Il Senatore Mantovani nel suo intervento ha ricordato l’importanza della militanza e il gran lavoro fatto a livello nazionale e durante le scorse elezioni europee mentre la Consigliera Dell’Erba ha rimarcato come la crescita del partito sia concomitante con il radicamento sul territorio.

Romano si è congratulato per il gran lavoro fatto dal Circolo di Cavaria che ha portato in Consiglio Comunale tre Consiglieri di cui un Assessore. Un gran risultato che sottolinea il lavoro fatto dal Presidente Bertoli ponendo le basi per un futuro in cui Fratelli d’Italia sarà di certo protagonista alla prossima tornata amministrativa.

Bertoli nel suo intervento ha ringraziato gli intervenuti partendo dai soci fondatori del Circolo.

“Mi riempie d’orgoglio il rinnovo della vostra fiducia, ricordando i tempi nei quali il partito aveva numeri ben diversi. L’attaccamento ai nostri valori e la forte determinazione hanno consentito di raggiungere dei risultati entusiasmanti a partire dalle scorse amministrative con le quali oggi possiamo contare su un’ottima squadra in Consiglio Comunale e una rappresentanza di forte rilevanza sul territorio. A seguire il successo alle scorse elezioni europee dalle quali Fratelli d’Italia è emerso quale primo partito cittadino. Davanti a noi nuove sfide, che sono sicuro affronteremo e vinceremo col coraggio e l’entusiasmo, che da sempre ci contraddistinguono. Da oggi ripartiamo tutti insieme per l’ulteriore sviluppo del nostro circolo e per ritagliarci uno spazio sempre più crescente nel contesto politico di Cavaria con Premezzo, senza mai dimenticarci di essere parte di un movimento politico molto più grande di noi, a cui ci rimettiamo e a cui saremo sempre fedele. Rivolgo infine un saluto agli amici di Jerago con Orago certi di avviare un percorso comune proficuo per tutti, sempre nel segno del bene comune che sarà il faro del nostro agire politico – ha dichiarato Bertoli Presidente di Circolo di Fratelli d’Italia.”