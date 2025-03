Diabete mellito, approcci di cura e medicina territoriale: specialisti da tutt’Italia a confronto a Varese

È in corso al Palace Hotel di Varese il convegno “Varese Diabete – Un percorso proiettato nel futuro” organizzato dalla dottoressa Cristina Romano che dirige la struttura complessa dell’Asst Sette Laghi.

Per due giorni ( i lavori si concluderanno domani 22 marzo), i presidenti lombardi della Società Italiana di Diabetologia (SID) e dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD), insieme al Presidente Nazionale di AMD, oltre a specialisti nazionali affrontano le più recenti evidenze scientifiche sulla prevenzione del diabete mellito, le terapie innovative e il ruolo cruciale della medicina territoriale nella gestione del paziente diabetico.

Nel convegno la dottoressa Romano ha spiegato l’organizzazione integrata ospedale-territorio, con un approccio capillare nelle Case di Comunità di Arcisate, Tradate, Varese, Laveno e Sesto Calende, assistendo oltre 23.000 pazienti.

Presente il Presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia Emanuele Monti ha portato i saluti in apertura dei lavori.

Presente anche il direttore di Ats Insubria Salvatore Gioia: «Ogni cittadino deve essere consapevole che sani stili di vita possono prevenire diverse patologie, incluso il diabete, e per questo è fondamentale che ognuno sia protagonista e artefice della propria salute, in ogni fase, sia per la prevenzione che durante la malattia. Quello alla salute è uno dei diritti fondamentali per tutti i cittadini e come ATS ci impegniamo ogni giorno affinché questo venga garantito. L’incontro di oggi sottolinea il ruolo del sistema sanitario e sociosanitario territoriale a favore dei pazienti, persone intorno alle quali c’è una comunità che mette in rete diverse competenze affinché vengano seguiti e supportati nei diversi ambiti durante tutte le varie fasi della vita».