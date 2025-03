“Dialoghi di legalità”: a Induno Olona l’incontro con il Comandante Alfa

Un appuntamento su legalità, sicurezza e giustizia: giovedì 6 marzo, alle 21, la Sala Consiliare Marino Bergamaschi di Induno Olona ospiterà un incontro con il Comandante Alfa, co-fondatore del Gruppo Intervento Speciale (GIS) dei Carabinieri, nell’ambito del ciclo “Dialoghi di legalità”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Induno Olona – Assessorato ai Servizi alla Persona e Istruzione, con la collaborazione di Ammira, Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione Varese e Anglad Prealpina, offrirà al pubblico un’opportunità unica per ascoltare la testimonianza di uno dei massimi esperti italiani in operazioni speciali.

Il valore della legalità e del coraggio

Il Comandante Alfa, protagonista di numerose operazioni ad alto rischio in Italia e all’estero, condividerà con il pubblico la sua esperienza, raccontando i momenti più difficili della sua carriera, il valore della sicurezza e della democrazia e il suo costante interrogarsi sui limiti dell’azione e sulla paura di morire. Un percorso che lo ha portato a non mettere mai in discussione la convinzione di far parte di un sistema in cui la difesa della libertà e della giustizia rappresentano il senso più profondo del suo operato.

Un dialogo moderato dal Tenente Roberto Leonardi

A moderare l’incontro sarà Roberto Leonardi, Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese, che guiderà il dibattito con domande e riflessioni sul ruolo delle forze speciali e sulle sfide della legalità nella società contemporanea. L’ingresso all’evento è gratuito, e rappresenta un’occasione importante per approfondire temi cruciali legati alla sicurezza, al contrasto alla criminalità e al valore della legalità.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Induno Olona.