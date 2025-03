Dieci giorni per esplorare mondi attraverso i film: torna il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina

Terre des Hommes Italia e il COE – Centro Orientamento Educativo, consolidano la loro collaborazione per la 34ª edizione del FESCAAAL – Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, che si terrà dal 21 al 30 marzo 2025 a Milano e in streaming su MYmovies.it.

Al via il 21 marzo dieci giorni di proiezioni ed eventi

Il Festival, che partirà il 21 marzo con la cerimonia di apertura presso la Fondazione Prada, si conferma un appuntamento imperdibile nel panorama milanese e italiano. Con 10 giorni di proiezioni, incontri con gli autori, eventi speciali sul cinema e le culture dei 3 continenti, il FESCAAAL è un’occasione unica per allargare lo sguardo e conoscere culture lontane, oltre gli stereotipi, attraverso alcune delle migliori produzioni cinematografiche recenti.

Quest’anno, la partnership tra Terre des Hommes e COE arricchirà il festival con due eventi speciali che mettono al centro i temi della cooperazione tra Italia e il continente africano e del ruolo della cultura e della formazione nel creare opportunità per le nuove generazioni.

L’evento di preapertura

Un documentario d’impresa: Oduroh. Eni, il cinema e l’Africa, è l’evento di preapertura del FESCAAAL, che si terrà il 20 marzo alle ore 18.30 presso il Cinema Arlecchino, ed è realizzato in collaborazione con Eni, main partner del Festival. L’appuntamento si aprirà con la presentazione del documentario Oduroh, di Gilbert Bovay, e che racconta il viaggio di un giovane ghanese, beneficiario di una borsa di studio Eni, tra il suo villaggio natale e la frenesia di Milano, esplorando il contrasto tra tradizione e modernità e il ruolo della cooperazione internazionale nello sviluppo dell’Africa. A seguire la proiezione del film Searching for Amani di Debra Aroko, Nicole Gormley, alla presenza della regista Debra Aroko.

“L’archivio storico Eni conserva ampia testimonianza della storia e dei valori dell’azienda. In particolare, la sezione cinematografica consente di ripercorrere le tappe che hanno costruito il sistema di valori e di cultura che Eni si porta dietro dalla sua fondazione. Con Oduroh, in particolare, si parla di relazione, collaborazione e culture.”

La tavola rotonda

Il 25 marzo alle ore 16.30, sempre presso il Cinema Arlecchino, si terrà invece la tavola rotonda realizzata con il supporto di AICS – “Italia e Africa: Cultura, Formazione, Cooperazione e Prospettive Future” e vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali per un dialogo sulle relazioni tra Italia e Africa. Interverranno: Marco Rusconi – Direttore AICS, Paul-Henri Souvenir Assako – Direttore della Libre Academie des Beaux-Arts di Douala, Debra Aroko – Regista e Produttrice, Raffaele Cattaneo – Sottosegretario alle Relazioni Internazionali ed Europee Regione Lombardia. Al termine della tavola rotonda seguirà la proiezione del film Une Famille, con la presenza del regista Christian Carmosino Mereu.

A sottolineare l’impegno della Cooperazione Italiana, Marco Riccardo Rusconi, Direttore di AICS, afferma: “Per AICS è fondamentale creare sinergie, definire obiettivi condivisi e assumersi una “responsabilità comune” nella promozione dello sviluppo sostenibile, del rispetto dei diritti umani e di una cultura di pace e non violenza, principi chiave dell’Educazione alla Cittadinanza Globale. La nostra partecipazione alla 34ª edizione del FESCAAAL rappresenta un’importante occasione per raccontare il ruolo della Cooperazione Italiana nella formazione delle nuove generazioni africane, evidenziando il legame tra istruzione, empowerment e sviluppo”.

Inoltre, Terre des Hommes offrirà il Premio della Critica – SNCCI al Miglior Film del Concorso Extr’A, selezionato da una giuria composta da tre critici cinematografici, e conferirà la Targa Terre des Hommes Italia – Visioni Future, al miglior film del Festival che promuove i diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti.

“Costruire un mondo più equo e inclusivo richiede uno sforzo condiviso e una cooperazione internazionale forte. Il cinema, oltre a essere un potente strumento di sensibilizzazione, è anche un settore chiave per lo sviluppo economico e culturale. La nostra collaborazione con il FESCAAAL è un’occasione per rafforzare il lavoro di rete. Per questo siamo estremamente felici che anche Eni e AICS, attori essenziali della cooperazione internazionale, siano parte di questa edizione del Festival.” Afferma Donatella Vergari, Presidente Terre des Hommes Italia.

Gli organizzatori

Il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina è organizzato dall’Associazione Centro Orientamento Educativo ETS – COE in collaborazione con Terre des Hommes Italia ETS ed è socio fondatore di MFN – Milano Film Network, la rete che unisce l’esperienza e le risorse dei sette festival di cinema milanesi.

Questa 34ª edizione è realizzata grazie a:

Main Sponsor: Eni. Con il patrocinio di Comune di Milano. Con il supporto di: AICS- Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, MIC – Ministero della Cultura, Fondazione Cariplo, CEI- Conferenza Episcopale Italiana.

Partner: Fondazione Edu, Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano, Consolato Generale di Svizzera a Milano, ACEC. Special Partner: Scuola Mohole. Streaming partner: MyMovies.

In collaborazione con: Fondazione Prada, patrocinio di Institut français Milano, Bif&st- Bari International film Festival, Telenova, Cinit – Cineforum Italiano, Naga, Melting Pot/Aiep Editore, Viaggi e Miraggi, Ibis Libri, Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, SNCCI- Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, Trento Film Festival, Bergamo Film Meeting, Far East Film Festival. Media Partner: FilmTV, Ulisse Fest/Lonely Planet, Radio Popolare.

Web Media Partner: Longtake, Sentieri Selvaggi, Africa Rivista, Africa e Affari, Milanoetnotv, Artnomade Milano, Mujeres del cinema. Trailer e Video: DAC – Digital Archive Creativity.

Location partner: Fondazione Prada, Cineteca Milano Arlecchino, Auditorium San Fedele. Membro di AFIC.

Ulteriori informazioni, aggiornamenti e anticipazioni sul 34° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina sono disponibili ai seguenti indirizzi: www.fescaaal.org