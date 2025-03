Domenica 16 marzo a Biandronno si svolgerà la giornata ecologica per la tutela dell’ambiente

“Insieme per un paese più pulito”. È lo slogan scelto per la giornata ecologica in programma a Biandronno domenica 16 marzo. Il Comune, in collaborazione con le associazioni di volontariato, organizza la Giornata Ecologica, un’occasione per prendersi cura del territorio e contribuire alla tutela dell’ambiente.

“L’iniziativa è aperta a tutti! Un piccolo gesto può fare la differenza per rendere più pulito e accogliente il nostro paese!” si legge nel volantino che promuove l’evento.

RITROVO

ore 8:00 in Piazza Cavour.

I minori devono essere accompagnati.