Domenica a Sumirago la 10° edizione della Camminata delle Donne

E’ in programma domenica 9 marzo a Sumirago la 10° edizione della Camminata delle Donne, un evento ludico e di solidarietà organizzato da U.S. ACLI Varese in collaborazione con Runners Quinzano e il Coordinamento Donne ACLI, pensato per celebrare la forza delle donne, con un focus importante sul benessere e sulla prevenzione delle malattie oncologiche al seno.

Il ritrovo è fissato alle 15 all’Oratorio di Quinzano (Sumirago), in via San Pietro n.9. Alle 14,30, per chi fosse interessata, ci sarà un momento di riscaldamento a suon di musica a cura di Biagio Cantisani.

La partecipazione è aperta a tutti con un’offerta libera a favore dell’associazione C.A.O.S. Onlus – Centro Ascolto Operate al Seno, che dal 2003 offre un servizio di supporto alle donne nel percorso prima, durante e dopo la malattia.

Alla fine della camminata, tutte le partecipanti riceveranno un omaggio floreale e un ristoro.

In caso di maltempo, l’evento verrà rinviato a data da destinarsi.

Gli organizzatori avvisano che la manifestazione non interferirà con il traffico veicolare, quindi è fondamentale rispettare sempre il codice della strada. L’iscrizione implica la conferma della propria idoneità fisica (D.M. 28/02/1983) e solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per infortuni, danni o furti.

Per maggiori informazioni: 348.7106719 / 347.2735752

Qui la locandina con tutti i dettagli dell’evento