Don Nicola Porcellini nominato vicario parrocchiale della comunità pastorale “Madonna del Carmine” di Luino

A decorrere dal 5 marzo 2025 don Nicola Porcellini è stato nominato vicario parrocchiale delle cinque parrocchie (SS. Pietro e Paolo in Luino, Santa Caterina in Comegna, Madonna di Lourdes in Creva, Immacolata alle Motte, Santa Maria Assunta in Voldomino) che formano la comunità pastorale “Madonna della Carmine” in Luino.

Nato quarantasette anni fa a Melzo, don Nicola è stato ordinato presbitero il 7 giugno del 2003 dal cardinale Dionigi Tettamanzi. Per dieci anni è stato vicario nella parrocchia milanese di San Giovanni Crisostomo. Successivamente, per sette anni, fino al mese di agosto del, 2020, è stato vicario nella comunità pastorale “Maria Madre Immacolata” di Varese e cappellano dell’Università dell’Insubria. Dal mese di settembre del 2020 è responsabile dell’unità pastorale formata dalle parrocchie di San Giorgio in Dumenza, di Santa Elisabetta nella frazione di Due Cossani e di Sant’Eusebio in Agra.

L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini lo ha poi nominato dal settembre 2022 nuovo responsabile delle parrocchie dei Santi Materno e Stefano in Maccagno, dei Santi Martino e Silvestro in Garabiolo, di San Carlo in Armio e di Santa Maria Assunta in Pino sulla Sponda del lago Maggiore, mantenendo l’incarico delle parrocchie della Valdumentina.

Ora don Nicola accoglie lietamente e con spirito di servizio questo nuovo incarico.