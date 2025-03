Donne senza paura: a Besozzo si parla di vite coraggiose per i diritti e la parità di genere

Domenica 9 marzo alle ore 17.30 l’Amministrazione comunale di Besozzo, in occasione della festa della donna, organizza l’incontro con l’autore Danilo Sacco che parlerà del suo libro “Donne Senza Paura: vite coraggiose per i diritti e la parità di genere”.

Uscito il 23 febbraio 2024, racconta vite di donne coraggiose provenienti da tutti i continenti, che hanno impresso svolte fondamentali nella conquista di diritti civili, lottato per la libertà e aperto vie nelle professioni infrangendo tabù, trasgredendo consuetudini e sfidando la condanna sociale.

Le dieci protagoniste del libro sono: Franca Viola, prima donna in Italia a rifiutare il matrimonio riparatore e a far condannare l’uomo che l’aveva rapita e violentata; Theresa Kachindamoto, figura simbolo della lotta contro la piaga delle spose bambine; Rosa Parks, universalmente riconosciuta come la madre dei diritti civili; Malala Yousafzai, la più giovane vincitrice del premio Nobel per la pace, ricevuto per il suo impegno per l’affermazione del diritto di istruzione delle donne; Katherine Switzer, che ha aperto la strada alla partecipazione delle donne nelle discipline sportive riservate ai soli uomini; Sunitha Krishnan, attivista indiana contro la tratta delle bambine destinate alla prostituzione; Marie Curie, prima donna insignita del premio Nobel per la fisica; Kate Sheppard, attivista ed esponente più nota del movimento per il suffragio femminile il Nuova Zelanda; le sorelle Mirabal, attiviste della Repubblica Dominicana, uccise perché si opposero alla dittatura.

Danilo Sacco ha scritto per Stampa Sera, Italia Oggi e altre testate nazionali. I suoi ultimi libri Siamo tutti complottisti? e Le grandi cospirazioni hanno riscosso il consenso della critica e di dei lettori. Siamo tutti complottisti? ha ricevuto una menzione speciale di Altroconsumo, Le grandi cospirazioni, pubblicato da Odoya nell’ottobre 2022, è alla quinta ristampa.

L’ingresso gratuito è gradita la prenotazione

Per informazioni biblioteca@comune.besozzo.va.it – 0332/970623