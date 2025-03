Dopo i successi nel “debate”, l’ex ferrarino Giulio Bernasconi vince la competizione dell’Onu MUN

Dopo i successi con la squadra di Debate del Liceo Ferraris di Varese e la Nazionale italiana di Debate, Giulio Bernasconi torna a vincere in una competizione a livello internazionale, all’Università di Harvard a Boston.

Diplomatosi tre anni fa, ha scelto l’University College di Utrecht per studiare Politics and Law.

Nei giorni scorsi, in attesa di discutere la tesi di laurea a maggio, Giulio è stato tra i protagonisti della più prestigiosa competizione di simulazione di processi politici delle Nazioni Unite: MUN acronimo di Model United Nation.

Si tratta di evento internazionale che ogni anno, alla Conferenza principale di Harvard, raccoglie più di 2.500 studenti da tutto il mondo, provenienti da oltre 45 Paesi differenti, dal Nepal al Ghana, da Singapore alla Gran Bretagna. A ogni delegazione universitaria, ammessa alla competizione, viene assegnato un paese differente da rappresentare e di cui curare gli interessi politici.

Al termine delle giornate di simulazione, una giuria che supervisiona i lavori e gli scambi dibattimentali degli studenti, proclama lo studente/Paese che maggiormente è riuscito nell’azione di rendere credibili, efficaci e condivisibili le proprie istanze.

Giulio rappresentava la Lituania e competeva nella sua Commissione con altri 100 studenti/Paesi dibattendo attorno al tema “Regolamentazione di risorse nello spazio, come detriti satellitari o estrazione mineraria”.

Dopo 3 giorni di accesi dibattiti e simulazioni, Giulio è stato nominato Best Delegate, vincendo il primo premio.

Giulio, al ritorno dall’Università di Harvard, si recherà ad Hong Kong in qualità di formatore chiamato da una scuola secondaria interessata ad acquisire competenze specifiche in ambito di Debate e MUN.