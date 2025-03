Doppio appuntamento al Miv di Varese: la Turandot col Royal Ballet e David Cronenberg che presenta The Shrouds

Doppio importante appuntamento al Miv nel primo giorno di aprile.

Martedì 1 Aprile si potrà assistere:

– Alle ore 20.15 Turandot col Royal Ballet ingresso 12 euro

Questa primavera, il pubblico di tutto il mondo potrà ammirare sul grande schermo Turandot, l’ultima opera di Giacomo Puccini che verrà trasmessa dalla Royal Opera di Londra in diretta al cinema martedì 1 aprile 2025 dalle ore 20:15, nella celebre produzione con la regia di Andrei Șerban.

Lo spettacolare allestimento di Șerban, ispirato alle tradizioni teatrali cinesi e italiane, ricrea una Pechino dal fascino leggendario, offrendo la cornice ideale all’opera capolavoro di Puccini, intreccio sublime di amore e vendetta. La rinomata soprano Sondra Radvanovsky interpreta la “Principessa di ghiaccio” Turandot, mentre il tenore sudcoreano SeokJong Baek veste i panni di Calaf.

Turandot, l’ultima opera composta da Puccini, è indissolubilmente legata alla celebre aria Nessun Dorma, in cui Calaf attende con speranza di conquistare la mano della principessa. L’allestimento di Șerban – tra i più spettacolari messi mai in scena alla Royal Opera – trasporta il pubblico in un mondo affascinante ma implacabile ed è ancora più suggestivo grazie all’esperienza cinematografica. Le scene e i costumi di Sally Jacobs, ispirati alla cultura cinese antica, evocano le melodie tradizionali presenti nella partitura.

– The Shrouds ore 20.30 ingresso 8,50 euro

evento in live streaming con Il regista David Cronenberg che presenterà ed introdurrà il suo film conducendo un dibattito iniziale condotto da Carlo Giuliano ( ciack club) e a seguire ci sarà la proiezione in anteprima del film.

Rimasto vedovo di Becca da quattro anni, Karsh ha faticosamente trovato il modo di elaborare il lutto, benché in maniera peculiare. Grazie ai suoi ingenti mezzi finanziari ha fondato una società, GraveTech, che fabbrica sudari speciali, che permettono di riprendere con videocamere i defunti e di farli osservare post mortem ai congiunti attraverso un dispositivo elettronico. Soprattutto Karsh può così osservare Becca in ogni momento, anche da morta. Così facendo, scopre un’anomalia nelle ossa di Becca, come se queste stessero mutando sottoterra. Nel frattempo il cimitero GraveTech dove è sepolta Becca subisce un atto di vandalismo e di hacking informatico, apparentemente riconducibile a un gruppo di ecoterroristi islandesi. Maury, cognato di Karsh, e Terry, sua ex moglie e sorella di Becca, identica a lei tranne per carattere e acconciatura, pensano che siano coinvolti servizi segreti russi e cinesi, interessati alle potenzialità strategiche offerte dai sistemi GraveTech.