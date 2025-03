Due soccorritori Areu sono stati aggrediti sul luogo di un incidente a Gallarate

Due dei tre feriti registrati in Corso Sempione a Gallarate non erano a bordo dei veicoli coinvolti dall’incidente: si tratta infatti di due soccorritori Areu che sono stati malmenati al momento del loro intervento sulla via di ingresso al centro di Gallarate.

Responsabile dell’aggressione è stato uno dei conducenti coinvolti nello scontro: sceso dall’auto con una ferita al capo, l’uomo – per motivi ancora da chiarire – si è avventato violentemente contro gli operatori sanitari, un dipendente della Croce Rossa di Busto e un dipendente Areu.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, arrivate sul posto in quel momento devo prestare soccorso, che hanno “contenuto” l’uomo, poi finito a bordo di una delle auto della Polizia locale.

La sua posizione e ora al vaglio degli agenti del comando gallaratese di Polizia locale.

Probabile la denuncia da parte degli operatori aggrediti.