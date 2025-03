Duemila in preghiera a Induno Olona per la prima Via Crucis della Diocesi ambrosiana

Oltre duemila fedeli hanno partecipato martedì sera a Induno Olona alla prima tappa della Via Crucis, l’appuntamento quaresimale guidato dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini nelle sette zone pastorali della Diocesi ambrosiana. Ospitato dal Decanato della Valceresio l’evento ha visto un’ampia partecipazione della comunità locale, degli amministratori comunali e dei sacerdoti della zona.

Accanto a monsignor Delpini, il vicario episcopale monsignor Franco Gallivanone e don Claudio Lunardi, decano e responsabile delle Comunità pastorali Madonna d’Useria con le parrocchie di Arcisate e Brenno, e San Carlo di Induno Olona. A seguire la Via Crucis che si è snodata in quattro tappe dalla chiesa di San giovanni Battista a quela di san paolo, i decani degli 11 Decanati della Zona, i sacerdoti, i sindaci di Induno Olona Ambrogio Castelli e Maurizio Zanuso di Saltrio, autorità civili e militari del territorio, oltre gli Alpini e a tanti volontari che hanno garantito il perfetto svolgimento dell’evento.

Durante la celebrazione, monsignor Delpini ha invitato i fedeli a cercare ristoro in Gesù: «Venite a me! Gesù ci invita a trovare in lui sollievo, senza chiederci di pregare di più o di impegnarci maggiormente, ma semplicemente di stare alla sua presenza».

(Foto di Beatrice Tortosa)