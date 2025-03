È dedicata al noir la 22esima edizione di Cortisonici a Varese

Due lunghi weekend di cinema, 3 serate di concorso, 21 film provenienti da tutto il mondo, 2 mattinate dedicate ai più giovani con il doppio appuntamento di Cortisonici Ragazzi e Academy, il focus che quest’anno è dedicato al cinema noir, e naturalmente le notti infernali per le visioni più estreme, difettose e scorrette.

Si apre con questi numeri la 22esima edizione di Cortisonici Film Festival, a Varese dal 28 marzo al 5 aprile. E tra i grandi ospiti dell’edizione 2025 c’è il giornalista Stefano Nazzi, autore del podcast Indagini che racconta i fatti di cronaca nera di maggiore risonanza: sarà al Cinema Nuovo la sera di sabato 29 marzo.

La manifestazione è realizzata in partenariato con il Comune di Varese, con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto e il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Insubria. Tutti gli appuntamenti come sempre sono a ingresso gratuito; l’evento di sabato 29 marzo con Stefano Nazzi e la proiezione di Bèn Dàn è a ingresso gratuito con prenotazione dal 20 marzo su cortisonici.org.

«Il festival da più di vent’anni porta in città proiezioni e registi da tutto il mondo: abbiamo visto il festival muovere i primi passi e diventare maggiorenne, è ora è entrato nell’età adulta– ha sottolineato l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia in conferenza stampa – E’ una realtà consolidata che ogni anno si arricchisce di nuove connessioni con scuole di cinema, festival e realtà di diverse nazioni. Le opere arrivano da dovunque: quest’anno 16 nazioni diverse tra cui il Kyrgyzstan».

Questa mattina a presentare la manifestazione sono stati Massimo Lazzaroni, direttore organizzativo del festival, Tatiana Tascione, coordinatrice di Cortisonici Ragazzi, e Alessandro Madron, tra i curatori del focus 2025.

IL PROGRAMMA NEI DETTAGLI: IL PRIMO WEEKEND

Cortisonici parte dalla mattinata di venerdì 28 marzo al Cinema Nuovo: dalle 9.30 ci saranno le proiezioni di Cortisonici Ragazzi “classic”, con 11 film realizzati da ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 19 anni. Tanti lavori provenienti da istituti scolastici del territorio ma ci sono anche diversi lavori provenienti da altre città. A valutare i film in gara sarà la giuria formata dai giornalisti Diego Pisati e Francesco Tomassini.

La sera doppio appuntamento ai Magazzini by Tumiturbi di via de Cristoforis: «Alle 21 “apriranno le danze” i critici cinematografici Andrea Bellavita, Mauro Gervasini e Rocco Moccagatta, replicando un format che ha riscontrato grande successo nelle passate edizioni – Ha spiegato Massimo Lazzaroni – I tre esperti si sfideranno a colpi di sequenze e citazioni per determinare quale sia il cinema noir più apprezzato: quello italiano, francese o quello dell’estremo Oriente. A deciderlo poi, come sempre, sarà il pubblico».

A seguire, sempre ai Magazzini Tumiturbi la sezione Inferno riporta tutti agli albori del cinema: mentre verranno proiettate le immagini di “Underworld (le notti di Chicago)”, film muto del regista Josef von Sternberg datato 1927, Collettivo Méliès e Golgi lo musicheranno dal vivo con una performance unica e miscelando immagini vecchie di un secolo e sonorità contemporanee.

Sabato 29 marzo, al mattino, si torna al Cinema Nuovo, con Cortisonici Academy: in gara ci saranno 15 opere provenienti da diverse scuole di cinema nazionali e internazionali, con lavori che arrivano non solo da tutta Italia ma anche da Messico, Stati Uniti, Spagna, Francia. La giuria di Academy è composta dal giornalista Matteo Inzaghi e dalla redazione di Varesenews: dopo la proiezione dei corti in gara, sono previste già le premiazioni.

La serata di sabato 29 è dedicata al focus con “Notte Noir tra fiction e realtà”, che si terrà al Cinema Nuovo dalle 20.45. Ospite è il giornalista e scrittore Stefano Nazzi, che ha seguito i casi di cronaca nera più conosciuti e di maggiore risonanza, ed è ideatore e autore del podcast Indagini, ai primi posti delle classifiche dei podcast.

Con lui sul palco del cinema Nuovo ci sarà Ciro Visco, regista di Gomorra e della serie Blocco 181. Una serata che mette a confronto la realtà di storie di crimine con la narrazione cinematografica noir. Modera l’incontro Mauro Gervasini.

A seguire la proiezione inedita di Gangs of Milano – Le nuove storie del blocco – episodio VI: Bèn Dàn. Gangs of Milano è l’attesissimo seguito della fortunata serie Blocco 181. La nuova serie è ambientata fra le periferie multietniche del capoluogo lombardo, in una Milano che brucia, tra azione e lotte di potere tra bande rivali ed è una produzione Sky Studios con TapelessFilm e Red Joint Film: otto episodi diretti da Ciro Visco che è anche co-sceneggiatore, e vede la partecipazione del rapper Salmo.

Questa serata, come tutti gli appuntamenti del festival, è gratuita, ma per questo evento è richiesta la prenotazione su Eventbrite.

IL PROGRAMMA DEL SECONDO WEEKEND: IL CONCORSO INTERNAZIONALE

Foto di gruppo alla presentazione del Festival

Il secondo weekend sarà invece dedicato al Concorso Internazionale, con le tre serate al Cinema Nuovo di Varese previste per giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 aprile. Per il concorso internazionale il gruppo selezionatore, coordinato da Marta Uslenghi, ha scelto le 21 opere in concorso selezionate tra 3.825 cortometraggi arrivati alla segreteria del festival.

Saranno 16 i paesi rappresentati quest’anno: Canada, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Iran, Italia, Kyrgyzstan, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, Senegal, Singapore, Spagna, Sudafrica e Turchia. La Giuria 2025 che valuterà i film in concorso è formata dal team del festival internazionale di cortometraggi Short Out, con i direttori artistici Odoardo Maggioni e Luca Massimo Garavaglia.

UN CROWDFUNDING “DI SPIRITO” CON AMARO RUBINO PER MANTENERE GRATUITÀ E INDIPENDENZA

Tutti gli eventi del festival come da tradizione sono a ingresso gratuito.

Ma proprio per poter continuare a mantenere libera la fruizione al festival, l’Associazione Cortisonici ha lanciato una campagna raccolta fondi dal titolo “VA Confidential”: l’obiettivo da raggiungere è di 1.000 euro e la raccolta è già attiva sulla piattaforma della Fondazione Comunitaria del Varesotto – Progetto Varese Confidential. Chiunque può contribuire, anche con piccole donazioni, e ogni contributo è essenziale per il festival.

Per l’edizione 2025 poi si aggiunge una partnership speciale, con Rubino Spiriti. L’azienda varesina, che produce l’ormai ben noto Amaro Rubino, ha deciso di supportare il festival con la donazione di alcune confezioni di Amaro in edizione limitata, caratterizzate da un’etichetta esclusiva dedicata all’evento.

L’amaro in edizione speciale

Le bottiglie non saranno in vendita, ma potranno essere ricevute in omaggio da chi sosterrà la raccolta con donazione tramite il portale della Fondazione. Per ricevere la bottiglia in omaggio, basterà mostrare la mail di conferma della donazione (anche in formato elettronico) al banchetto dell’associazione Cortisonici, allestito al Cinema Nuovo durante le serate del Festival.

Tutti i dettagli su cortisonici.org, informazioni alla mail: info@cortisonici.org.

I CORTOMETRAGGI IN CONCORSO

3MWh, Marie-Magdalena Kochová, REPUBBLICA CECA, 12′

A toi les oreilles, Alexandre Isabelle, CANADA, 13′

Burul, Adilet Karzhoev, KYRGYZSTAN, 14′

Durian durian, Nelson Yeo, SINGAPORE, 7′

Eksi bir, Ömer Ferhat Özmen, TURCHIA, 15′

Golden shower, Stella Carneiro, PORTOGALLO, 12′

Him, Matthias Couquet, FRANCIA, 10′

Mercato libero, Giuseppe Cacace, ITALIA, 14′

My little girl, Chloé Jouannet, FRANCIA, 15′

Pena’s special hauling, Anssi Kasitonni, FINLANDIA, 12′

Predator, Javier Fesser, SPAGNA, 10′

Punter, Jason Adam Maselle, SUDAFRICA, 13′

Ronzio, Niccolò Donatini, ITALIA, 12′

Superbi, Nikola Brunelli, ITALIA, 15′

Taxidermist, Behzad Alavi – Sousan Salamat, IRAN, 15′

The boy with the white skin, Simon Panay, SENEGAL-FRANCIA, 15′

The Exchange, Amaia Yoldi, SPAGNA, 14′

The man who could not remain silent, Nebojsa Slijepcevic, CROAZIA, 13′

We’re here for you, Tatiana Delaunay, NORVEGIA, 11′ We were, Jonah Haber, CANADA, 11′

Yes!, Madli Lääne, ESTONIA, 3′