Esposta all’ingresso del carcere di Varese la Croce della Misericordia

Il 12 marzo scorso, la Croce della Misericordia ha fatto ingresso nel Carcere di Varese, per un messaggio di speranza e riflessione. Realizzata dai detenuti del Carcere di Paliano e benedetta da Papa Francesco il 14 settembre 2019, la croce è in pellegrinaggio tra gli istituti penitenziari italiani e resterà per alcuni giorni nel carcere dei Miogni.

Sulla struttura in legno sono raffigurate scene bibliche di redenzione, immagini di madri detenute con i loro bambini e San Basilide, patrono della Polizia Penitenziaria, il cui motto “despondere spem munus nostrum” richiama il tema del Giubileo.

La croce sarà esposta ai detenuti e agli operatori fino alla celebrazione della Messa domenicale con il cappellano Don Matteo Rivolta, prima di proseguire il suo viaggio. La direttrice del carcere, Carla Santandrea, ha sottolineato il valore simbolico di questo momento: «Un segno di pace e speranza per chi ha commesso errori, ma può ancora scegliere di ricostruire la propria vita. Una presenza silenziosa che sostiene anche il difficile lavoro degli operatori penitenziari»