Ex Aermacchi di Varese: cominciata la conferenza dei servizi per definire i dettagli del progetto di riqualificazione​

Ha preso il via nella giornata di ieri, e continuerà anche oggi, la conferenza dei servizi per il progetto che riguarda l’ex Aermacchi di Varese.

Un incontro definisce nei dettagli – mettendo allo stesso tavolo la proprietà, l’amministrazione e i vari fornitori di servizi: da Arpa a Alfa, dai gestori telefonici a quelli dell’energia – il progetto che sta procedendo nell’area che ha visto nei tempi la storica azienda di aeroplani e la Cagiva Motors, e ora si prepara a diventare un complesso con un centro commerciale, un centro sportivo e delle aree a parco.

«Questa fase non rappresenta un verdetto né una scelta di fondo, ma un passaggio tecnico per definire i dettagli esecutivi del progetto – Ha precisato Andrea Civati, assessore all’Urbanistica del comune di Varese – L’impianto generale è confermato: per intenderci, non sono in discussione la palestra, il parco o il centro commerciale».

La serie di incontri prevista in questi giorni: «È una conferenza tecnica, mirata alla definizione degli ultimi aspetti operativi – spiega l’assessore – Il lavoro è andato avanti molto in questi mesi, anche se non è stato sempre visibile alla cittadinanza: gli uffici delle varie amministrazioni come Arpa e Comune, per il trasloco degli uffici di piazzale Foresio, e quelli dei sottoservizi hanno dovuto studiare parecchio su forniture reti come fognature e acqua, energia, telecomunicazioni essendo quello un punto nevralgico della città. Il lavoro magari non è visibile alla collettività ma c’è stato ed è stato intenso».

La conferenza de servizi porterà ad ulteriori permessi di costruire e in ultima istanza ai lavori di costruzione, dopo quelli di demolizione. Ma anche prossimamente saranno possibili altre attività di scavo, mentre in questi giorni sono ancora in corso analisi e bonifiche.