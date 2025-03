FdI Samarate contro il sindaco Ferrazzi: “Conflitto d’interessi e senso di impunità spregiudicato”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fratelli d’Italia Samarate (nella foto il commissario FdI Francesco Carbone)

COMUNICATO STAMPA SUCCESSIVO ALL’ACCESSO ATTI SVOLTO DAL GRUPPO CONSILIARE FDI SAMARATE

Samarate, 10 Marzo 2025

Dopo l’accesso agli atti eseguito dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, abbiamo avuto la conferma di ciò che sospettavamo: il sindaco Alessandro Ferrazzi non solo ha numerosi incarichi ancora aperti, ma risulta addirittura progettista attivo in diversi cantieri.

Questo va ben oltre il semplice coordinamento della sicurezza, come da lui sostenuto: è la dimostrazione lampante che in questi mesi ha continuato ad esercitare la libera professione, mentre raccontava ai cittadini di aver cessato / in fase di passaggio di consegna di ogni attività lavorativa facendosi versare dal Comune quasi € 8.000,00 di contributi previdenziali sulla cassa Geometri.

È inaccettabile che un Sindaco, la massima autorità istituzionale del Comune, mendichi privilegi previdenziali sulle spalle dei samaratesi mentre continua indisturbato nella sua professione privata. Non solo è una presa in giro per i cittadini, ma rischia di configurarsi come un vero e proprio illecito e, se così fosse, sicuramente

non ci limiteremo alla sola denuncia politica, ma valuteremo anche azioni concrete affinché chi abusa della propria posizione ne risponda nelle sedi opportune.

Questa vicenda solleva una domanda fondamentale: Ferrazzi ha mai avuto davvero intenzione di rispettare la sua promessa? Oppure fin dall’inizio ha solo cercato di guadagnare tempo per poter continuare a portare avanti i suoi cantieri.

Un sindaco che mente così spudoratamente in Consiglio comunale non merita la fiducia dei cittadini. Ferrazzi deve spiegare pubblicamente il suo operato, assumersi la responsabilità delle sue azioni e chiarire se ha intenzione di fare il sindaco a tempo pieno o il geometra part-time facendosi versare i contributi previdenziali

dal Comune. Perché una cosa è certa: non può continuare a fare entrambe le cose sulle spalle della collettività.

Noi di Fratelli d’Italia non resteremo a guardare. Continueremo a vigilare e a denunciare ogni abuso. I samaratesi meritano trasparenza, onestà e un’amministrazione che lavori per loro, non per gli interessi personali di chi la guida e chiediamo alle varie forze politiche che lo sostengono se il geometra Alessandro Ferrazzi è davvero il Sindaco che Samarate merita!!