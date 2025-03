Festa del Papà al Teatro Giuditta Pasta con le storie antiche della Bibbia che mettono al centro padri e figli

Per celebrare la Festa del Papà, il Teatro Giuditta Pasta di Saronno ospita “Verso B.”, uno spettacolo unico che mette al centro il rapporto tra padre e figlio, un intreccio di storie che si rincorrono e si mescolano in un viaggio emozionante.

L’appuntamento è per domenica 16 marzo alle 16 e chi vorrà festeggiare l’evento potrà usufruire di una promozione speciale: utilizzando il codice FAMILY, i biglietti saranno disponibili a metà prezzo.

Lo spettacolo trae ispirazione dai testi e dalle immagini di “Una Bibbia” di Philippe Lechermeier e Rebecca Dautremer e ha ricevuto il prestigioso premio EOLO Award 2024. “

«Abbiamo voluto portare in scena un’opera che avvicina con coraggio e in modo fantasmagorico i ragazzi a un immaginario poco esplorato dal teatro per le nuove generazioni: la Bibbia – spiegano i registi Danila Barone e Dario Garofalo – Un testo di straordinaria evocazione, ricco di simboli e stimoli misteriosi».

Protagonisti della storia sono due personaggi sgangherati e affamati, un padre e un figlio, che trascinano un fardello di carabattole in un viaggio senza tempo. Il loro rapporto, dolce e poetico, si arricchisce di racconti antichi che parlano ancora di noi, offrendo un’occasione preziosa per ripensare il mondo con leggerezza e profondità. Il durerà due giorni e due notti, tra lande desolate e mercati esotici, in uno spazio teatrale ingombro solo di un carretto da nomadi, ricolmo dello stretto necessario per vivere. Ad ogni sosta, il padre racconterà al figlio delle storie esemplari, utili a che il viaggio proceda e con esso il percorso di crescita del figlio.

Ed ecco che le peripezie bibliche di Abramo, Sara e Isacco si conformano come le storie da narrare, cui fare riferimento per ampliare la portata di questo viaggio, per dargli corpo, una posizione nel fluire del tempo: «La Bibbia – raccontano i registi – è un libro straordinario in cui gli uomini sentono voci divine che li spingono a partire, a lasciare tutto per andare verso qualcosa di nuovo. È una storia universale, fatta di distacchi, promesse e speranze, che risuona profondamente anche nel nostro tempo».

Lo spettacolo – adatto per bambini e ragazzi a partire dai 6 anni – è una produzione del Teatro del Piccione di Genova, con Dario Garofalo e Paolo Piano come autori e interpreti. La drammaturgia è firmata Flavia Gallo. L’allestimento scenico vede la collaborazione di Simona Panella, Danila Barone e Valentina Albino, con i costumi realizzati da Monica Mancini e il disegno luci di Tea Primiterra. La voce narrante della bambina è di Elisabetta Totonelli.

La critica ha accolto con entusiasmo lo spettacolo. “Un’opera di estrema sensibilità, curata in ogni dettaglio, che porta il pubblico dentro un immaginario antico e affascinante”, scrive Valeria Ottolenghi su Sipario. La Repubblica sottolinea come Verso B. riesca a connettere i ragazzi con storie senza tempo, grazie a una drammaturgia capace di mescolare mito e contemporaneità.

Informazioni e prenotazioni sul sito del Teatro Giuditta Pasta o in biglietteria.

Foto di Fabio Bussalino