Festa del Papà con Stefano Chiodaroli, un pomeriggio di giochi e non solo a Materia Spazio Libero

Sabato 22 marzo Materia Spazio Libero si trasformerà in un luogo di festa, giochi e riflessione per festeggiare tutti i papà. Un evento speciale organizzato in collaborazione con l’associazione Mamme in Cerchio di Azzate, pensato per regalare momenti di gioco e condivisione tra genitori e figli. Un’occasione per concedersi un po’ di tempo insieme.

Ecco il programma della giornata:

15:30 – Caffè di benvenuto per tutti i papà

Papà, vuoi un caffè o preferisci un succo? Dai che si parte…

16:00 – 17:00 – Un’ora di leggerezza e risate con Stefano Chiodaroli

Il comico e cabarettista porterà sul palco uno spettacolo tutto da ridere, per un’ora di puro divertimento. Papà, mettiti comodo e goditi lo show.

17:00 – Sorpresa in giardino

Un momento speciale da vivere tutti insieme… ma non possiamo svelare nulla. Vieni a scoprirlo.

17:00 – 19:00 – Musica dal vivo, racconti e chiacchiere tra amici

La giornata si conclude con una serata in compagnia della musica dei The Raw Boys.

Dove? Lo Spazio Materia si trova in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro, Castronno.