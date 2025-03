Festa del Papà in bicicletta a Luino: appuntamento il 22 marzo

Sabato 22 marzo, Luino ospiterà la pedalata non competitiva “PedialiAMO insieme – La festa del papà in bicicletta”, organizzata dall’Amministrazione Comunale. L’evento, inizialmente previsto per il 15 marzo e rimandato per maltempo, si terrà con ritrovo alle 15:00 in Piazza Libertà, mentre la partenza è fissata per le 15:30.

L’iniziativa si propone di celebrare la Festa del Papà in modo attivo e coinvolgente, offrendo a famiglie, ragazzi e bambini un’opportunità di stare insieme e divertirsi in bicicletta. “Purtroppo il meteo avverso ci ha obbligati ad annullare gli eventi previsti per sabato 15 marzo nel contesto del Trofeo Binda. Abbiamo deciso di recuperare la pedalata insieme sabato 22 e invito fin d’ora ragazzi, bambini e famiglie a parteciparvi, sarà un’occasione per stare insieme e riflettere sull’importantissima tematica dell’educazione stradale e del rispetto delle utenze fragili – ha detto Ivan Martinelli, assessore allo sport del Comune di Luino -. Ringrazio ancora la Fondazione Michele Scarponi per il supporto e il contributo nel diffondere questo messaggio”.

L’evento, in caso di maltempo, non si svolgerà.