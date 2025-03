Festival Fotografico Europeo: a Castellanza tre mostre su guerra, resilienza e cultura autoctona

Come ogni anno la primavera porta a Castellanza e in altre città a cavallo tra Basso Varesotto e Alto Milanese mostre fotografiche di alto livello grazie al Festival Fotografico Europeo che si svolgerà dal 16 marzo al 27 aprile. Villa Pomini di Castellanza accoglierà tre mostre fotografiche nell’ambito della tredicesima edizione. Organizzato dall’AFI (Archivio Fotografico Italiano), il festival si distingue per il respiro internazionale e l’attenzione a tematiche di forte impatto sociale e culturale. Le esposizioni ospitate a Castellanza affrontano il tema “No war” e celebrano l’autenticità e la resilienza dei popoli. L’inaugurazione si terrà domenica 16 marzo alle ore 11, con ingresso gratuito.

“I grant you refuge” – La testimonianza visiva dei fotografi palestinesi

La prima mostra, “I grant you refuge”, presenta il lavoro di sei fotografi palestinesi – Jihad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Naaman, Saeed Mohammed e Jaras Shadi Al-Tabatibi – che documentano la drammatica situazione nella Striscia di Gaza. Curata da Paolo Patruno, la mostra prende il nome dall’ultima poesia della poetessa palestinese Hiba Abu Nada, uccisa nell’ottobre 2023. Le immagini esposte non si limitano a testimoniare la distruzione, ma raccontano anche la resilienza del popolo palestinese. Le fotografie offrono una prospettiva diretta sulla vita quotidiana in un territorio martoriato, attraverso gli occhi di chi rischia la propria vita per documentare la realtà.

“Ucraina. Nonostante l’oscurità” – Il ruolo del volontariato nel conflitto

Il secondo progetto espositivo, “Ucraina. Nonostante l’oscurità”, è firmato da Jerome Barbosa e si concentra sull’importanza del volontariato in Ucraina nel contesto della guerra in corso. Barbosa, fotografo di fama internazionale nato nel 1978, ha avviato il progetto nell’aprile 2022 e lo ha proseguito grazie a una residenza artistica presso il Castello di Lourmarin, assegnatagli dall’Accademia di Belle Arti di Parigi nel 2023. La mostra documenta il coraggio e l’impegno dei volontari che, nonostante le difficoltà e i rischi, si adoperano per sostenere la popolazione. Le immagini, potenti e toccanti, offrono una riflessione profonda sulla solidarietà e sulla resistenza in tempo di guerra.

“Kamisaraki? – 72 ore nelle altitudini” – Viaggio tra le comunità andine

La terza mostra, “Kamisaraki? – 72 ore nelle altitudini”, di Nicole Pecoitz, porta i visitatori in Perù, tra le comunità Aymara, Quechua e Uros. Attraverso un reportage etnografico di grande impatto visivo, l’autrice esplora le tradizioni ancestrali di questi popoli, documentandone la vita quotidiana. La mostra combina fotografie in bianco e nero e a colori con testi esplicativi, offrendo uno sguardo autentico su culture spesso trascurate. Nicole Pecoitz, fotografa di origini basche e argentine, ha ricevuto il premio AIF Nuova Fotografia nel 2022 e si distingue per la sua attenzione al rapporto tra fotografia e letteratura di viaggio.

Il Festival Fotografico Europeo: un evento di prestigio internazionale

Giunto alla sua tredicesima edizione, il Festival Fotografico Europeo gode del patrocinio della Commissione Europea, di Regione Lombardia e di numerose amministrazioni locali. L’evento coinvolge istituzioni di prestigio, tra cui il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano, l’Archivio Tiziano Terzani e la Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Oltre alle mostre, il festival propone conferenze, proiezioni, presentazioni di libri e workshop, offrendo numerose occasioni di approfondimento sul linguaggio fotografico contemporaneo.

Per ulteriori informazioni sulle mostre e sugli eventi del festival: www.europhotofestival.com