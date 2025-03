Fine settimana all’insegna dello sport a Gavirate: attenzione alle modifiche alla viabilità

Sarà un weekend di grande sport a Gavirate. Si svolgeranno infatti la Campo dei Fiori Trail e la prima edizione della Bike Trail Adventure per gli amanti della bicicletta. La partenza sarà dal lungolago e sono attese centinaia di partecipanti.

Per permettere lo svolgimento delle competizioni sono state disposte alcune variazioni alla circolazione.

Le chiuse al traffico saranno limitate negli orari indicati.

Le vie interessate sono : Via al Lido – via de Ambrosis – via Veniani – p.za Matteotti – p za xx Settembre – via Cavour – via Trinità e l’attraversamento SS394 per ingresso nel parco Morselli.

Gli orari:

il sabato dalle ore 15.00 alle ore 15 .15 .

la domenica dalle ore 7,00 alle ore 7,15 – dalle ore 8.30 alle ore 8.45 , dalle ore 10,00 alle ore 10,15 .

Gli atleti percorreranno il percorso di rientro al lido senza chiusura al traffico attraversando la Statale 394 in via Mazza di fronte alla Moto Tecnica per proseguire verso Gavirate fino a raggiungere la rotonda della Farmacia sulla SP1 , entrambi attraversamenti saranno effettuati sopra strisce pedonali presidiate per ragioni di sicurezza da personale qualificato.