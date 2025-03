Sposi a 90 anni: Virginio e Mariarosa dicono di sì in casa di riposo a Barasso

Virginio e Mariarosa, 92 anni lui e 90 lei, si sono sposati questo pomeriggio, lunedì 3 marzo, nella residenza Villa Rovera Molina di Barasso. Davanti al sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari si sono scambiati le fedi e hanno dichiarato l’intenzione che il vincolo richiede.

A felicitarsi i residenti della Villa che hanno sventolato cuoricini colorati quando il sindaco ha pronunciato la formula rituale.

Testimoni della nuova unione i nipoti della donna, arrivata alla casa di riposo dopo aver pranzato tutti insieme: Mariarosa, infatti, non è ospite della RSA dove il suo Virginio è ricoverato da oltre un mese in seguito a un incidente domestico. Forze proprio quell’episodio li ha spronati a rompere gli indugi e a coronare il sogno che da tempo manifestavano.

La coppia si conosce da qualche anno da quando, complice un pranzo in parrocchia a Belforte, si sono ritrovati vicini e hanno iniziato a parlare. Quel pranzo è stata una benedizione per il signor Virginio che aveva perso ogni interesse alla vita. Nel 2012 aveva perso la moglie per una malattia e poi, l’anno successivo, il figlio e i due nipotini, vittime di un incidente: il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento del loro camper a Rivarolo Canavese.

Mentre Virginio raccontava con voce rotta il valore di quell’incontro e la strada percorsa insieme, teneva stretta la mano della sua Mariarosa, che si godeva quella gioia tanto inaspettata quanto profonda e condivisa.

Presente in sala tutto il personale di Villa Rovera, il direttore, i medici, i sanitari: non sono scene consuete ma quella promessa di amore che non conosce età è una gioia per tutti.