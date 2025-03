Floris: “Chiedo scusa ai tifosi. Mi prendo le responsabilità e ci metto la faccia”

DERTHONA – VARESE 1-0 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): Della partita non ho non ho voglia di parlare, però voglio chiedere scusa ai tifosi, voglio dire che mi dispiace e evidentemente non ho saputo dare ai ragazzi la giusta importanza di questa partita perché dopo una sconfitta e un pareggio bisogna avere una reazione più forte, non ci sono scuse.

Alla fine sono andato a chiedere scusa ai tifosi: ho già detto più volte in passato quanto sono importanti per noi i tifosi, non solo quando si vince, ma anche quando si perde. Ci metto la faccia sempre, purtroppo non è arrivata quella reazione che mi aspettavo e mi assumo le responsabilità di questo.

FLORIS 2: Per uscire da questo situazione bisogna che tutti si metta qualcosa in più. Facciamo ancora in tempo a fare un campionato dignitoso, ci sono ancora tanti obiettivi, dal secondo posto per giocare i playoff in casa e cercare di vincerli. Non bisogna aspettare il Vado per per avere una reazione, cioè possiamo cadere a Saluzzo per quello che è successo, ma successivamente bisogna avere il carattere per dare una forte reazione non è arrivata.

FERDINANDO VITOFRANCESCO (capitano Varese): Mi collego alle parole del mister: speravamo di dare una risposta ai due risultati negativi da cui arriviamo e volevamo rialzarci a tutti i costi, ma non ci siamo riusciti. Non non vorrei neanche parlare a livello tecnico tattico, perché oggi c’è da chiedere veramente scusa per come stiamo andando in questo in questo periodo. Per fare campionati di vertice c’è bisogno di una mentalità diversa, c’è bisogno di di curare il dettaglio, però ci vuole anche un pizzico di fortuna. Lo spogliatoio è vivo, c’è armonia e c’è voglia di lavorare. C’è voglia di di rialzarsi e in questo momento, purtroppo, non stiamo trovando quelle giocate che magari inizialmente trovavamo con più serenità. Magari la palla adesso pesa un po’ di più e quindi bisogna avere quella lucidità, quella mentalità da squadra vincente e magari in questo in questo caso non siamo ancora pronti.