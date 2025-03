Fornai e solidarietà: diecimila euro donati a tre associazioni varesine

Nella serata di sabato 22 marzo al ristorante “Da Mariuccia” alla Schiranna di Varese si sono ritrovati una cinquantina tra fornai, fornarine e volontari dell’associazione panificatori della provincia di Varese per la consegna dei contributi frutto della campagna delle “Feste del Pane e della Solidarietà” dell’autunno scorso.

La raccolta è stata importante: donazioni per un totale di diecimila euro sono andate a “Ponte del Sorriso“, “Associazione Con Andrea” di Gavirate e “Amici centro studi sclerosi multipla” presso l’ospedale di Gallarate.

Alla cena conviviale sono intervenuti Cristina Buzzetti, assessore al bilancio del comune di Varese, che ha portato il saluto del Sindaco e dell’amministrazione comunale, complimentandosi con i dirigenti dell’associazione panificatori per le svariate attività solidaristiche che sempre mettono in campo e Don Marco Casale, presidente della cooperativa San Luigi, che ha presentato l’iniziativa ” Frescha, la bontà che unisce“: un laboratorio per la produzione di pasta fresca che favorisce l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate che è stato avviato a Varese dallo scorso novembre.

L’associazione panificatori ha acquistato da subito 100 confezioni di pasta che sono state donate agli intervenuti alla serata, con l’intento di aprire una collaborazione per la diffusione del prodotto nei panifici della provincia. Il segretario Borroni ha sottolineato che la condivisione di valori sociali trova da sempre terreno fertile nella categoria; «La speranza è quella di diffondere nei panifici della provincia l’acquisto di Frescha nella maniera più capillare possibile». L’associazione “Con Andrea” ha altresì donato ai panificatori con una bottiglia d’olio la cui vendita va a finanziare i progetti a sostegno della popolazione di Aleppo.

Nel corso della serata sono stati consegnati dei riconoscimenti a Giulia, alunna dei corsi professionali di panificazione che ha dimostrato particolare sensibilità all’impegno per la solidarietà e poi a due pietre angolari delle feste del pane quali Angelo Canova di Casciago e le sorelle Antonella e Laura Colombo della Panetteria “Il Prosciuttino” di Lonate Ceppino.Momento clou, prima del taglio della torta preparata dai fratelli Bossi dell’omonimo panificio di Malnate, è stato quello della consegna delle donazioni, sottolineata dalle parole di Borroni anche a nome dei presidenti Pagani e Giani: «Dopo la semina ed il raccolto, arriva il momento più bello e simbolico: quello del donare. Quest’anno si è sostenuto uno sforzo supplementare per arrivare a mettere insieme la cifra complessiva di diecimila euro ma ci si è arrivati con l’amore che fornai e fornarine hanno per il proprio mestiere. Essere dirigenti di una categoria che storicamente è portatrice di valori solidaristici e di sostegno ai più svantaggiati è motivo di orgoglio più di qualsivoglia conquista sindacale».

Da parte loro, Emanuela Crivellaro de “Il ponte del sorriso”, Gianfranco Giuliani di “con Andrea” e Antonio Aliverti dell'”associazione amici centro studi sclerosi multipla” hanno spiegato le loro attività e la maniera in cui verrà utilizzata la donazione. In particolare Emanuela Crivellaro ha illustrato il progetto per l’acquisto di una “astronave” che consentirà ai piccoli ricoverati di eseguire risonanze magnetiche senza essere sottoposti a sedazione.