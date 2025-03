Fumo, coltello e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato dopo una corsa in pieno centro a Varese

La corsa in pieno centro a Varese, rapida e risoluta. La partenza con una spinta a un agente in piazza Ragazzi del 99 (quella che sta dietro alla Camera di commercio) durante un servizio di controllo del territorio che si è subito trasformato in un servizio antidroga.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 24 marzo, protagonista un giovane di classe 2004, cittadino italiano dalla maggiore età, origini albanesi, nessun lavoro. L’assistente capo della polizia di stato coinvolto, anch’egli di giovane età, dopo essere stato spinto scatta insieme a un collega: i due tallonano il 20enne sempre a passo di corsa, attraversano piazza Montegrappa, svoltano sulla via Bernascone, entrano appena in via Luigi Sacco e arrivano al dunque di fronte alla Banca d’Italia.

In quel punto l’inseguito lancia qualcosa, che poi si scoprirà essere una “panetta” di hascisc da 98 grammi, e un coltello; addosso ha dei contanti e per lui scattano le manette per detenzione di stupefacenti, porto abusivo di arma impropria, e resistenza a pubblico ufficiale: l’udienza di convalida dell’arresto si è tenuta martedì mattina.

L’imputato è a processo per traffico di stupefacenti dopo una condanna in appello, una denuncia sempre per droga e procedimenti di messa alla prova ancora precedenti. Il giovane ha raccontato come sono andati i fatti fornendo la sua versione, ammettendo di aver sbagliato a mettersi a correre e di essere stato fermato da un passante che l’ha fatto cadere. Il pm ha chiesto la convalida dell’arresto e la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il difensore ha chiesto una misura più tenue, cioè l’obbligo di dimora. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.