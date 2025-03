Futuro di Varese e Sport: se ne parla all’assemblea pubblica del Quartiere 3 di Varese

Il Consiglio di Quartiere 3 di Varese, che comprende le zone di Bobbiate, Mustonate, Lissago, Schiranna e Calcinate del Pesce, organizza un’assemblea pubblica aperta a tutti i cittadini. L’incontro si terrà giovedì 13 marzo 2025 alle 20.30 presso la scuola E. Fermi.

All’evento interverranno Ivana Perusin, Vice Sindaca e Assessora allo Sviluppo delle Attività Produttive, Semplificazione e Servizi per il Turismo e Stefano Malerba, Assessore al Benessere e Sport, con delega alle Risorse per la crescita e la digitalizzazione.

Durante l’incontro verranno affrontati due temi principali: il primo sarà “Il futuro della città” dove verranno illustrate le previsioni del Piano di Governo del Territorio, con particolare riferimento allo sviluppo del Lago di Varese e delle attività turistiche. Il secondo riguarderà “Progetti ed eventi sportivi previsti per il 2025”, con un focus sulle iniziative in programma per migliorare l’offerta sportiva e il benessere dei cittadini.

L’assemblea è un’occasione importante per i residenti per conoscere le strategie di sviluppo del territorio e confrontarsi con l’amministrazione comunale. Per proposte, segnalazioni e informazioni è possibile contattare il Consiglio di Quartiere 3 all’indirizzo consiglioquartiere3@comune.varese.it. Coordinatrici dell’evento sono Carmela Lozietti e Miriam Bona. L’incontro è aperto a tutti.

