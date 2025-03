Gallarate celebra la Giornata del teatro: un pomeriggio che unisce tutti quattro i teatri cittadini

Gallarate celebra la Giornata internazionale del teatro, coinvolgendo tutti i gestori delle sale cittadine. Un pomeriggio per stare insieme, a ingresso gratuito, al teatro Condominio.

L’assessora alla cultura Claudia Mazzetti elogia una “città quasi unica per la presenza di ben quattro teatri”: “Quando ci siamo trovati a parlare di questa iniziativa c’è stato subito grande entusiasmo”

Il pomeriggio del 23 marzo proporrà “quattro esibizioni, quattro stili: la prosa del teatro delle Arti, teatro amatoriale Nuovo, la commedia frizzante per il Condominio, un duo musicale del Consevatorio Puccini”

“In diverse città abbiamo visto una guerra tra teatri, la cittadinanza anziché avere un beneficio assisteva a una lotta tra teatri” dice Rosanna Bergonzi, di Melarido che gestisce il teatro Condominio e altre sale tra Lombardia e Piemonte. “Qui a Gallarate non è mai stato così: ogni teatro ha una sua vocazione in settori specifici, c’è anche uno scambio che vogliamo racchiudere nella parola Insieme: Gallarate vuole fare cultura insieme”

Cosa ci sarà in questi pomeriggi insieme?

Apertura – alle 17 – affidata al Teatro delle Arti: “proporremo reading del messaggio della Giornata mondiale del teatro, abbiamo pensato di affidarlo agli allievi della scuola di teatro con Giulia Provasoli” spiega Elena Balconi, del centro culturale delle Arti. Il brano che sarà proposto ha per titolo “L’arte è pace”, scritto da Jon Fosse, premio Nobel per la Letteratura 2023.

Il conservatorio Puccini – che gestisce il teatro del Popolo di via Palestro – farà ovviamente un intervento musicale, con giovani talenti. Anzi: due momenti, due intermezzi tra gli interventi teatrali.

Come primo brano sarà proposto il brano “Il pastore svizzero” di Pietro Morlacchi, mentre il secondo momento – sempre in duo – proporrà brani di Donizetti e George Enescu.

Seguirà il momento affidato al Teatro Niovo di Madonna in Campagna, che porterà la compagnia gallaratese Dietro le quinte, con ‘Let’s sing’

“Al Nuovo cerchiamo di privilegiare le nuove proposte e nuove realtà, soprattutto sul teatro amatoriale, ma cercando sempre compagnie di valore” racconta Antonino Ambrogio, uno dei volontari che gestiscono la sala di via Leopardi.

Ultimo appuntamento, quello dei ‘padroni di casa’, il Condominio: “Avremo con noi Max Contati, comico illusionista, con un piccolo intervento per questo pomeriggio davvero speciale” spiega Marco Negri di Melarido.

“Mi complimento per questo spettacolo che è vetrina di eccellenze, la testimonianza apprezzabile che ognuno abbia sviluppato una offerta diversificata senza andare a pestare i piedi agli altri” commenta il sindaco Andrea Cassani.

Appuntamento dunque domenica 23 marzo, dalle 17 alle 19.