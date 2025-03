Gara matta per gli Skorpions: 53 punti non bastano per battere i Guelfi che ne fanno 70

Non è stata certo una partita dalle difese coriacee quella andata in scena al centro sportivo “Mario Porta” di Vedano Olona per la week6 del campionato di Italian Football League. Termina con un clamoroso 70-53 la sfida tra gli Skorpions e i Guelfi, un punteggio altissimo che premia i fiorentini che restano imbattuti e fanno salire a 5-0 il record stagionale.

Per gli Skorpions di coach Billy Volek invece arriva la terza sconfitta stagionale a fronte di una sola vittoria, ottenuta all’esordio contro Ferrara.

A Vedano Olona, complice qualche infortunio nei due roster, Skorpions e Guelfi hanno deciso di giocarsela a viso aperto spingendo forte sugli attacchi. Ne è uscita una gara matta con tantissimi punti e una serie di touchdown a ripetizione. Firenze ha saputo tenersi avanti nel punteggio, riuscendo così a concludere la gara con la bellezza di 70 punti messi a segno.

Il prossimo impegno per gli Skorpions sarà domenica 30 marzo in casa dei Marines Lazio, un testa a testa tra due squadre che hanno voglia di rifarsi dopo un periodo poco positivo.