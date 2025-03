Giornata Nazionale delle Vittime del Covid, Castellanza ricorda le sue vittime

In occasione della Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime dell’epidemia da Coronavirus, istituita nel 2021, il vicesindaco reggente, Cristina Borroni, e l’Amministrazione Comunale di Castellanza INVITANO TUTTA LA CITTADINANZA a un momento comune di commemorazione, sabato 22 marzo con inizio alle ore 10,15 presso il cimitero cittadino.

«Di anno in anno, la “Giornata in memoria delle vittime di Covid”, assume un significato sempre più profondo. Non solo è un momento per ricordare e onorare tutte le vite che abbiamo tragicamente perso, ma rappresenta anche l’opportunità di riflettere sul cammino che la nostra comunità ha intrapreso. Mentre abbracciamo idealmente le famiglie colpite dal lutto, riconosciamo anche come questa esperienza collettiva abbia trasformato la nostra percezione della salute pubblica e dell’importanza di proteggere i più vulnerabili. La memoria di chi non è più tra noi ci ispira a costruire una società più attenta, più unita e più pronta ad affrontare le sfide future con rinnovata consapevolezza».

Il luogo di ritrovo è presso l’ulivo messo a dimora nel 2020, per volontà dell’Amministrazione Comunale, in memoria di tutti i cittadini castellanzesi defunti che durante i mesi della pandemia non poterono avere una cerimonia funebre pubblica e come segno di vicinanza alle loro famiglie, costrette nell’isolamento e impossibilitate ad un saluto comunitario. L’ulivo è collocato prossimità della discesa che conduce ai loculi realizzati negli anni ’90.