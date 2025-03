Giovani matematici lavenesi alle semifinali dei Campionati internazionali dei Giochi Matematici

Grande fermento alla scuola secondaria di primo grado Monteggia di Laveno per le Semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici – organizzati dal Centro Pristem della Bocconi – che si terranno sabato 15 marzo in 20 sedi italiane. Tra queste anche l’Università dell’Insubria di Varese.

L’ateneo ospiterà 165 giocatori per la categoria C1 (classi prima e seconda della scuola secondaria di I grado) e 80 per la categoria C2 (classi terza della scuola secondaria di I grado e primo anno della scuola secondaria di secondo grado), oltre alle altre categorie.

A rappresentare la scuola secondaria Monteggia di Laveno Mombello ci saranno 6 alunni per la categoria C1 (Alice Chiodi , Anna Crippa di prima; Edoardo Birtolo, Edoardo Giannella, Gabriele Muscio e Susanna Russillo di seconda) e 3 ragazzi per la C2 (Anna Barbera, Marco Caccaro e Matilde Demagistri di terza).

I 9 “campioni di numeri” lavenesi si sono qualificati il 28 febbraio scorso, data in cui si sono tenuti on-line i quarti di finale. I vincitori delle semifinali di sabato 15 marzo parteciperanno alle finali nazionali che si terranno a Milano, presso l’Università Bocconi, il 10 di maggio. In questa data si deciderà la squadra nazionale chiamata a rappresentare l’Italia nella finalissima dei Campionati internazionali dei Giochi matematici in programma a Tunisi, il 23 e 24 agosto 2025.

Verso il Torneo UNO

Alla “Monteggia” di Laveno Mombello il percorso di potenziamento delle competenze logico-matematiche proseguirà – con l’obiettivo di sviluppare anche competenze di lavoro di gruppo, collaborazione e cooperazione per la risoluzione di giochi matematici in team – con i Giochi di Rosi (gara interna alla scuola in programma il 5 maggio in orario scolastico, con giochi proposti sempre dal centro Pristem) e il Torneo UNO, già fissato per il 14 maggio: entrambe le kermesse sono a squadre.

Proprio il Torneo UNO, gara tra classi e fiore all’occhiello della scuola lavenese, vivrà quest’anno la sua 26esima edizione. La Monteggia ospiterà squadre provenienti da diversi istituti della provincia e non. Idealmente, UNO è la tappa finale di un percorso di potenziamento delle abilità logiche e matematiche che, attraverso il gioco, ha accompagnato le alunne e gli alunni durante l’intero anno scolastico.