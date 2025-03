Giovedì 13 marzo a san Vittore i funerali dell’architetto Raffaele Nurra

Si terranno giovedì 13 marzo i funerali di Raffaele Nurra, l’architetto varesino scomparso lunedì 10 marzo. Nurra che avrebbe compiuto 63 anni ad aprile ha accusato un malore che purtroppo gli è stato fatale. Era consigliere dell’Ordine degli Architetti di Varese.

Le esequie avranno luogo nella Basilica “San Vittore” a Varese, alle ore 15,30 e saranno precedute dalla recita del Santo Rosario alle ore 15,00. Per chi volesse portare un ultimo saluto, il caro Raffaele riposa presso la Casa Funeraria “S. Ambrogio” in Via Mulini Grassi 10 in Varese.