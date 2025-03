Giubileo degli adolescenti, attesi in Duomo a Milano oltre 2 mila ragazze e ragazzi

Sabato 29 marzo, alle ore 15, nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo mons. Mario Delpini conferirà il mandato agli adolescenti e preadolescenti in partenza per Roma, dove dal 25 al 27 aprile si terrà il Giubileo degli adolescenti. Sono attesi in cattedrale oltre due mila ragazzi (dai 13 ai 16 anni), divisi in oltre 70 gruppi, provenienti da 52 Comuni del territorio della Diocesi.

Prima e dopo il momento in Duomo, i giovani avranno l’opportunità di vivere oltre 80 esperienze in luoghi “segni di speranza”, grazie all’impegno della Fom (Fondazione oratori milanesi), con il supporto di Caritas Ambrosiana e di molte altre associazioni. Coinvolgendo diverse realtà del volontariato milanese, questi percorsi permetteranno ai ragazzi di sperimentare concretamente il valore della solidarietà, in sintonia con il motto del Giubileo 2025: “Pellegrini di speranza”.

Tra le associazioni coinvolte, oltre a Caritas Ambrosiana, enti attivi negli ospedali milanesi, il PIME (Pontificio istituto missioni estere), la Casa della Carità, la Comunità di Sant’Egidio, Libera, i City Angels e la Grangia di Monluè ( qui l’elenco completo ). Gli incontri si svolgeranno al mattino e al pomeriggio in luoghi simbolo della speranza, dove i ragazzi potranno conoscere da vicino queste realtà, ascoltare testimonianze dei volontari e partecipare a esperienze pratiche. In Caritas, ad esempio, alcuni operatori condivideranno con adolescenti e preadolescenti la loro esperienza di servizio civile all’estero. Altri gruppi conosceranno realtà del territorio che sviluppano progetti a sostegno di persone con disabilità, come “La Conca Social bar” o la Fondazione “La Comune”.

L’evento in Duomo sarà anche un’occasione per ricordare Carlo Acutis, il quindicenne milanese scomparso nel 2006 a causa di una leucemia fulminante, che sarà proclamato santo durante il Giubileo degli adolescenti a Roma, domenica 27 aprile. Per l’occasione sarà esposta una reliquia di colui che molti citare “il primo santo della generazione dei millennial”, fonte di ispirazione per tanti giovani.

Il mandato che i ragazzi riceveranno dall’Arcivescovo segnerà l’inizio di un cammino che culminerà a Roma con il passaggio della Porta Santa della Basilica di San Pietro, guidato da mons. Delpini, insieme a 7 mila adolescenti e preadolescenti provenienti da tutta la Diocesi.

Sabato in Duomo saranno anche presentati il logo e annunciato lo slogan dell’oratorio estivo che ogni anno coinvolge circa 300mila bambini e ragazzi (dai 6 ai 13 anni) in tutte le parrocchie della Diocesi.

L’incontro di preghiera in Duomo sarà trasmesso in diretta streaming dalle ore 15 di sabato su www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube della Diocesi di Milano.