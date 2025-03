Giuseppe Basile nuovo vice responsabile enti locali del nord della provincia per Forza Italia

Forza Italia rafforza il suo coordinamento in provincia di Varese con la nomina di un vice responsabile degli enti locali con delega al nord della provincia. Così Simone Longhini, segretario provinciale azzurro.

«Forza Italia in provincia di Varese cresce e si radica sempre più, raccogliendo adesioni in diverse zone del Varesotto, come i recentissimi ingressi di amministratori a Cardano al Campo e a Marnate testimoniano. Per organizzare al meglio l’attività politica nel nord della provincia ho ritenuto di nominare Giuseppe Basile, attuale componente della segreteria provinciale, vice responsabile enti locali con delega al nord».

«Sono sempre a disposizione del partito – afferma Basile – e il mio impegno proseguirà in questo nuovo ruolo. Ringrazio il Segretario provinciale per la fiducia e sono pronto da subito a dare il mio contributo per far conoscere la nostra azione e le nostre proposte in questa parte di territorio che, da Varese a salire, ha le sue peculiarità».